Foi forçada? Amiga de Selena Gomez expõe verdadeiro motivo para doar rim

Em meio aos rumores, Francia Raisa abre o coração e esclarece decisão de doar seu rim para Selena Gomez

A atriz americana Francia Raisa decidiu falar abertamente sobre o real motivo que a levou a doar seu rim para a cantora Selena Gomez. Em meio às especulações de que teria sido forçada a fazer a doação, a artista abriu o coração e revelou o verdadeiro motivo por trás da ação altruísta pela saúde da amiga.

Em entrevista ao podcast Good Guys, Francia contou que lida com os rumores desde que decidiu fazer a doação, em 2017, enquanto Selena enfrentava complicações com uma doença autoimune, Lúpus: “Eu apenas senti em meu coração, eu sabia que era compatível”, a atriz iniciou o relato.

Francia decidiu colocar um fim nas especulações e confirmou que a doação foi totalmente voluntária: “Eu sabia que isso ia acontecer. Ninguém me obrigou a fazer nada. Veio da bondade genuína do meu coração e tenho sido super abençoada desde então", a atriz esclareceu sua decisão.

A artista enfatizou que não tem nenhum arrependimento em relação à decisão de doar o rim e, atualmente, utiliza sua experiência para promover maior conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Além disso, Francia também contou que passou a se preocupar mais com sua saúde.

Vale lembrar, que no passado, surgiram boatos de que Francia teria rompido a amizade após a cantora revelar que tinha apenas uma amiga na indústria, Taylor Swift. Além disso, segundo especulações, a atriz teria ficado chateada com o fato de Selena voltar a ingerir álcool com frequência após a doação.

Selena Gomez posta foto com amiga que lhe doou o rim:

No final do mês passado, a cantora e atriz Selena Gomez colocou um ponto final nas polêmicas com a atriz Francia Raisa. Em meio aos rumores sobre a ruptura da amizade, após briga pública no final do ano passado, a artista publicou uma declaração para celebrar o aniversário da amiga, que lhe doou o rim em 2017.