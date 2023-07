Após polêmicas, Selena Gomez posta foto com amiga que lhe doou o rim

Selena Gomez colocou um ponto final nas polêmicas com sua amiga Francia Raisa com foto em seu Instagram

Nesta quarta-feira, 26, a cantora e atriz Selena Gomez colocou um ponto final nas polêmicas com a atriz Francia Raisa, amiga que lhe doou o rim em 2017. As duas tiveram uma briga pública no final de 2022, após algumas declarações feitas por Gomez.

No aniversário de 35 anos de Francia, a estrela de Only Murders In The Building publicou uma sequência de três fotos com a amiga e deixou claro que não há ressentimentos entre as duas. "O mais feliz aniversário para esse ser humano especial. Não importa onde a vida nos levar, eu te amo", escreveu Selena na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

A briga entre as duas começou em novembro de 2022, quando Selena Gomez de fez uma declaração sobre amizades em Hollywood. "Eu nunca me encaixo com um grupo legal de garotas que sejam celebridades. Minha única amiga na indústria é a Taylor [Swift]", declarou Selena.

Contudo, a mensagem não foi bem recebida por Francia. Em resposta à publicação do E! News sobre a declaração de Gomez no Instagram, a atriz de How I Met Your Father deixou claro que a fala não lhe agradou com comentário. "Interessante", disse ela, logo após deixar de seguir Selena nas redes sociais.

Em resposta ao comentário da amiga, Gomez respondeu a um TikTok que abordava a briga para retratar seu posicionamento. "Desculpe por não ter mencionado todas as pessoas que eu conheço [na entrevista]", escreveu a cantora. Após isso, nenhuma das duas voltou a tocar no assunto.

O transplante de Selena Gomez

Em decorrência de complicações com a doença autoimune Lúpus, Selena Gomez precisou ser submetida a um transplante de rim em 2017. Sua amiga desde os 14 anos, Francia Raisa, descobriu que era compatível para a doação e embarcou no procedimento para ajudá-la.

Desde então, Selena sempre se mostrou publicamente grata à Francia. Além de publicar várias mensagens de apoio à amiga, a cantora também fez um lindo discurso agradecendo a amiga ao subir ao palco do Billboard's Woman In Music, em 2017, para receber o prêmio de Mulher do Ano.

"Para ser sincera, eu acho que a Francia deveria receber esse prêmio, porque ela salvou minha vida. Eu me sinto muito sortuda porque eu estava confusa por sentir que, talvez se eu falasse demais [sobre o transplante], não estaria fazendo o suficiente. Sou grata a essa mulher incrível e não sei como eu poderia jamais pagá-la por isso”, disse Selena em seu discurso.

No evento, Francia entregou o prêmio para a artista e aproveitou para falar um pouco sobre o procedimento que salvou a vida de Gomez. "Quando eu descobri que era compatível com a Selena, eu não pensei duas vezes sobre isso. Eu me senti honrada. E, se eu estivesse na mesma situação, ela também não pensaria duas vezes em fazer o mesmo por mim. É assim que ela é e eu tenho orgulho de chamá-la de irmã", declarou em seu discurso.