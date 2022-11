Selena Gomez revela qual artista é sua única amiga em Hollywood

Com novo documentário lançado, Selena Gomez conta de qual cantora é próxima em Hollywood

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 15h33

Durante uma entrevista para a Rolling Stone, a cantora Selena Gomez (30) revelou que tem um pequeno círculo de amigos de verdade. E no mundo do show business, ela só tem uma amiga, a também cantora Taylor Swift (32).

“Eu nunca me encaixei em um grupo legal de garotas que eram celebridades. Minha única amiga na indústria realmente é Taylor”, revelou a cantora que lançou na última quinta-feira, 3, seu documentário pelo Apple TV+.

“Senti a presença de todos ao meu redor vivendo uma vida plena. Eu tinha essa posição e estava muito feliz, mas… estava? Essas coisas materialistas me deixam feliz?”, completou a atriz. Além disso, ela pontuou: “Percebi que eu simplesmente não gostava de quem eu era, porque eu não sabia quem eu era”, explicou Selena Gomez para a revista norte-americana Rolling Stone.

Selena lançou seu documentário “Selena Gomez: My Mind and Me”, onde conta sobre momentos dos seus seis últimos anos de carreira e da sua vida, com uma perspectiva mais sincera e íntima. No longa, que está disponível no Apple TV+, Selena relembra coisas como o tempo que passou em quatro centros de tratamento e saúde mental, sua luta contra dores causadas pelo lúpus e seu diagnóstico de bipolaridade. Além de falar sobre seu relacionamento com Justin Bieber.

Selena Gomez se abre sobre término com Justin Bieber em novo documentário

A cantora Selena Gomez aproveitou um pouco de seu novo documentário para admitir como foi difícil deixar a relação com o canadense para trás, sendo assombrada pelo término.“É uma droga. Tudo isso, parece tão ruim. Eu não tenho ideia do que diabos eu estou fazendo”, desabafou Selena com sua equipe, nos primeiros 15 minutos de filme.

Justin e Selena tiveram uma relação com altos e baixos, que durou dos anos de 2009 até 2018. “Quando vou ser boa o suficiente sozinha? Quando eu vou ser boa só para mim, não precisando de ninguém para ser associada?”, questiona. “Não quero nada mais do que não ser o meu passado, mas ele sempre volta”, completa.