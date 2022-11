Selena Gomez se abre sobre término com Justin Bieber em novo documentário

Em filme autobiográfico, Selena Gomez revela dificuldade em deixar relacionamento para trás

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 21h54

Selena Gomez (30) e Justin Bieber (28) foram um casal queridinho dos fãs. Mas com muitos altos e baixos, o romance acabou sendo muito comentado e teve cada passo da relação seguido nas redes sociais. A cantora aproveitou um pouco de seu novo documentário “Selena Gomez: My Mind and Me” para admitir como foi difícil deixar a relação com o canadense para trás, sendo assombrada pelo término.

No longa, Selena relembra o seu relacionamento com Justin Bieber, que durou de 2009 a 2018. Nos primeiros 15 minutos do filme, podemos ver Gomez nos bastidores da sua turnê Revival, chorando muito, insatisfeita com o resultado do show. “É uma droga. Tudo isso, parece tão ruim. Eu não tenho ideia do que diabos eu estou fazendo”, desabafou Selena com sua equipe.

Ela continua chorando, explicando que sente a pressão, pois quer ser vista como uma artista adulta e mais séria. Então, Selena menciona John Janik, presidente da Interscope Geffen A&M Records, que ligou no início do dia para falar sobre “a música toda com Justin”.

Depois, ela continua seu desabafo, comentando sobre como ela se sente mal quando a mídia não conseguem desassociá-la de Bieber. “Quando vou ser boa o suficiente sozinha? Quando eu vou ser boa só para mim, não precisando de ninguém para ser associada?”, questiona. “Não quero nada mais do que não ser o meu passado, mas ele sempre volta”, completa.

Além disso, ela explica o significado da música “Lose You to Love Me”, que já era tida pelo público como uma canção sobre seu romance com Justin Bieber. No documentário, Selena Gomez revela que escreveu a música em apenas 45 minutos, aproveitando para falar sobre seu verdadeiro sentido.

“É mais do que apenas um amor perdido. Sou eu aprendendo a escolher a mim mesma, a escolher a vida… A música é sobre saber que você perdeu completamente cada parte de quem você é. Só para se redescobrir novamente”, desabafou a artista.

Citando Justin Bieber, ela fala como tudo era tão público. “Eu me senti assombrado por um relacionamento passado que ninguém queria deixar ir. Mas então eu apenas passei por ele, e eu não tinha mais medo”, conta. “Sinto que tive que passar pelo pior desgosto possível e depois esquecer tudo, só acho que isso precisava acontecer. E foi a melhor coisa que já me aconteceu”, finalizou.

Disponível a partir desta quinta-feira, 3, no Apple TV+, o documentário da cantora conta como foram os seis últimos anos da carreira e vida de Selena, com uma perspectiva íntima e sincera. No longa, Selena também relembra o tempo que passou em quatro centros de tratamento de saúde mental, sua luta contra as dores causadas pelo lúpus e seu diagnóstico de bipolaridade.

Veja o trailer do documentário “Selena Gomez: My Mind & Me”, disponível no Apple TV+:



Encontro de milhões!

Selena Gomez surpreendeu seus seguidores ao aparecer ao lado de Hailey Bieber, a esposa do seu ex-namorado Justin Bieber. O encontro que ocorreu no Annual Academy Museum Gala deu o que falar nas redes sociais!