Hailey Bieber e Selena Gomez posam juntas e surpreendem internautas: "Amei"

Atual esposa e ex-namorada de Justin Bieber, Hailey e Selena Gomez posaram juntas no último sábado, 16

Redação Publicado em 17/10/2022, às 08h32

Esse encontro é real! No último domingo, 16, a cantora Selena Gomez (30) e a modelo Hailey Bieber (25) enlouqueceram a internet ao posarem juntinhas durante um evento em Los Angeles, o 2° Annual Academy Museum Gala.

O encontro entre Hailey Bieber e Selena Gomez foi registrado pelo fotógrafo Tyrell Hampton, que definiu como um 'plot twist'.

As fotos da ex-namorada de Justin Bieber (28) e atual esposa do cantor renderam diversos memes na internet, e os antenados comentaram sobre o encontro, já que existiam boatos de uma rixa entre as duas: "Mais que amigas, friends", brincou um. "O encontro de Selena e Hailey fez meu dia", escreveu Larissa Manoela (21).

Veja a foto de Selena Gomez com Hailey Bieber:

Hailey Bieber fala pela primeira vez sobre suposto triângulo amoroso entre ela, Justin Bieber e Selena Gomez

Recentemente, Hailey Bieber participou do podcast Call Her Daddy, e abriu o jogo pela primeira vez sobre os rumores envolvendo seu nome, o de Justin Bieber e a cantora SelenaGomez. Durante a gravação Hailey falou sobre os comentários ofensivos que recebe diariamente, e, aproveitou para esclarecer de uma vez por todas as polêmicas que rondam o casal Bieber.

Para o podcast, Hailey desmentiu os boatos que ela teria 'roubado' Justin de Selena, que viveram um relacionamento conturbado de 6 anos, entre idas e vindas.

“Eu nunca estive romanticamente com Justin ao mesmo tempo que ela [Selena Gomez]. Nenhuma vez. Quando ele e eu começamos a ficar ou qualquer coisa desse tipo, ele não estava em um relacionamento. Não é do meu caráter mexer no relacionamento de alguém, eu nunca faria isso! Posso dizer claramente que nunca estive com ele quando ele estava em um relacionamento com alguém. Ponto final. E eu estava envolvida com ele desde os 18 anos!”, disse a modelo.