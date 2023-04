Selena Gomez deixa web em polvorosa ao compartilhar foto ao lado de Meryl Streep

A atriz e cantora Selena Gomez causou comoção na internet ao compartilhar uma foto com Meryl Streep em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 20, Selena Gomez causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram uma foto com ninguém menos que Meryl Streep.

A cantora e atriz surgiu com um look brilhante dourado, enquanto Meryl posou com um sobretudo preto com detalhes em azul.

A razão do encontro de Selena com a atriz indicada ao Oscar 21 vezes é a série “Only Murders In The Building”. Meryl fará parte do elenco da terceira temporada da série na qual Selena é a protagonista.

Na legenda da foto, Selena revelou o motivo por trás da foto especial: “Bom, terminamos as gravações da 3ª temporada de Only Murders In The Building – Não tenho palavras para explicar o quão bonita esta temporada tem sido. Tem sido delirantemente hilariante, desafiador e para mim, um sonho absoluto. Em breve publicarei mais. Mas vou deixá-los com a mulher que adoro, admiro e amo”.

Nos comentários, a atriz brasileira Maisa Silva comentou: “Te amo”. E a atriz Lily Collins, protagonista da série ‘Emily Em Paris’, escreveu: “Meu Deus, mal posso esperar”.

Os seguidores de Selena também adoraram a foto poderosa e rasgaram elogios nos comentários! “Dupla mais fofa”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Amo vocês duas, mal posso esperar para assistir”.

O papel que Meryl desempenhará na série indicada ao Emmy ainda não foi revelado, porém, Selena já compartilhou fotos em que aparecia vestida de noiva nas gravações.

Amigas!

Aqui no Brasil, uma outra amizade poderosa surgiu essa semana. Após a ex-BBB Domitila Barros participar do programa Mais Você, Taís Araújo mandou um recado para a modelo.

“Domi, mirmã! Vi só agora seu vídeo! Ó, o contrato só o RH da firma pode te dar, mas bora ser amigas? Você é grandona! Parabéns por sua trajetória de vencedora”, escreveu a atriz.