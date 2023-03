Selena Gomez surpreende fãs ao surgir vestida de noiva em novas fotos

A atriz e cantora Selena Gomez levou os fãs à loucura ao surgir vestida de noiva em fotos nos bastidores de série

Nesta terça-feira, 21, Selena Gomez levou seus seguidores à loucura ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos vestida de noiva.

A atriz surgiu sentada com o vestido branco elegante cheio de babados na parte de baixo. Selena ainda usava luvas e um coturno branco.

“Eu não tenho legenda. Só mais um dia normal no trabalho”, escreveu a cantora na legenda das duas fotos em que aparecia de noiva.

Selena está atualmente gravando a terceira temporada da série “Only Murders In The Building”, que estrela ao lado dos comediantes Steve Martin e Martin Short.

Os astros que estrelam a trama ao lado da artista posaram com ela para algumas fotos no perfil oficial da série. “Pai da noiva?”, lia-se a legenda das postagens fazendo mistério sobre os próximos episódios da série.

Esta nova temporada de Only Murders In The Building está cheia de novidades e mistérios. Além de Selena vestida de noiva, foi anunciado que a atriz Meryl Streep estará no elenco.

