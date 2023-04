Taís Araújo responde Domitila Barros após declaração da ex-BBB no Mais Você

A atriz Taís Araújo soube de uma fala de Domitila Barros sobre ela no programa Mais Você e respondeu a participante do BBB 23

Nesta quinta-feira, 20, a internet entrou em polvorosa após uma interação entre Taís Araújo e Domitila Barros acontecer nas redes sociais.

Tudo começou quando a mais recente eliminada do BBB 23 foi ao clássico café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você nesta última quarta-feira, 19. Lá, Domitila comentou: “Meu sonho sempre foi trabalhar na Globo e ser amiga da Taís Araújo”.

Um dia após a revelação da ex-BBB, Taís foi ao seu Twitter e respondeu Domitila: “Domi, mirmã! Vi só agora seu vídeo! Ó, o contrato só o RH da firma pode te dar, mas bora ser amigas? Você é grandona! Parabéns por sua trajetória de vencedora”.

Os administradores da conta da Miss Alemanha adoraram a resposta: “Mulher, quando a Domi ver isso ela vai surtar”. E ainda responderam: “Vamos mostrar pra ela o tweet e já dizer que a amizade é real oficial. Obrigada pelo carinho Taís, sabemos que você é inspiração pra Domi”.

Os seguidores de Taís e Domitila aprovaram a amizade e celebraram nos comentários! “Isso é apoio de campeã”, comentou uma fã de Domitila. E outra seguidora escreveu: “Amando essa amizade”.

Domi, mirmã! Vi agora seu video!

Ó, o contrato só o RH da firma pode te dar, mas bora ser amigas??

Você é grandona! Parabéns por sua trajetória de vencedora! 👑🫶🏾@domitila_barroshttps://t.co/ByKvfHpCr4 — Taís Araujo (@taisdeverdade) April 20, 2023

Elogiada!

Quem também rasgou elogios à Domitila foi a apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, que entrevistou a participante do BBB 23 em seu programa.

A comandante da atração matinal da Globo foi às suas redes sociais elogiar a modelo e ativista social após o programa.