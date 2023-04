Ana Maria Braga rasga elogios à Domitila Barros após eliminação: “Caminho de luz”

A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga rasgou elogios à Domitila Barros após a eliminação da Miss Alemanha do BBB 23

Nesta quarta-feira, 19, Domitila Barros compareceu ao Mais Você apresentado por Ana Maria Braga após sua eliminação do BBB 23 nesta última terça-feira, 18.

Além do tradicional café da manhã na atração matinal da Rede Globo, Ana Maria Braga foi ao seu Twitter rasgar elogios a Domitila.

“Linda @domitila_barros que você continue trabalhando nesse caminho de luz, garra e sucesso. Sua história já nos inspirava aqui no Mais Você e fico fez que agora graças ao BBB seus projetos vão alcançar ainda mais pessoas. Parabéns”, escreveu a apresentadora.

Nos comentários da postagem, os fãs de Domitila também celebraram a Miss Alemanha. “A história da Domi é linda demais e é um caminho que vem de lá de trás e ainda tem muito pela frente. Que ela continue mudando nossas vidas e nos inspirando”, escreveu uma fã.

E outra seguidora se declarou para Domitila: “Nunca pensei que uma participante de reality-show pudesse me inspirar tanto. Em você cabe toda a coragem, todos os sonhos grandes, toda a força, toda a leveza e toda a graça do mundo. Você é muito maior que essa edição de BBB. Obrigada! É só o começo”.

Linda @domitila_barros que você continue trilhando esse caminho de luz, garra e sucesso. Sua história já nos inspirava aqui no #MaisVocê e fico feliz que agora graças ao @bbb seus projetos vão alcançar ainda mais pessoas.

No café da manhã com Ana Maria Braga, Domitila assistiu um vídeo em que Bruna Griphao e Aline Wirley a criticavam.

“Se não me fala na minha cara, vai vir em sonho ou pelo vento. Quando me chamavam de biscoiteira... Vim pro Big Brother pra me mostrar mesmo. Eu incomodei muita gente, fazia para incomodar. A gente não se gosta e tá tudo bem”, comentou sobre as sisters.