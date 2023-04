Domitila Barros fala sobre relação com sisters do BBB 23: “A gente não se gosta”

Ao participar do Mais Você, Domitila Barros comentou sobre sua relação com as sisters do BBB 23 e ainda relembrou sua trajetória

Nesta quarta-feira, 19, Domitila Barros participou do tradicional café da Manhã no Mais Você com Ana Maria Braga, após ser eliminada do BBB 23 nesta última terça-feira, 18.

Em sua participação pelo programa matinal, Domitila assistiu a uma cena de Bruna Griphao e Aline Wirley falando sobre ela. Ao ver o vídeo em que as sisters a criticavam, Domitila comentou que já imaginava.

“Se não me fala na minha cara, vai vir em sonho ou pelo vento. Quando me chamavam de biscoiteira... Vim pro Big Brother pra me mostrar mesmo. Eu incomodei muita gente, fazia para incomodar. A gente não se gosta e tá tudo bem”, comentou sobre as sisters que ainda estão no Top 5 do BBB 23.

Domitila também assistiu uma cena em que seus aliados na casa Ricardo e Sarah Aline diziam que ela não era uma grande jogadora. Mesmo assim, a Miss Alemanha reforçou que segue torcendo para que Ricardo vença o reality.

Sobre sua participação no reality, a modelo comentou: “Desde pequena, sempre gostei de atuar, modelar, palco. Meu sonho sempre foi trabalhar na Globo. Sempre sonhei em deixar minha marquinha na minha terra. O BBB sempre foi de vidas reais”.

Por fim, Domitila ainda comentou sobre seu namorado que mora na Alemanha. A ativista comentou que ela e o amado estão juntos à sete ano e que estão guardando dinheiro para casarem.

Raio-X

Na manhã desta quarta-feira, Larissa, que era uma das emparedadas com Domitila, celebrou em seu Raio-X que ainda está na casa.

“Gente, foi tanta emoção, porque parecia algo tão impossível a Domitila sair”, disse a sister após agradecer sua torcida.