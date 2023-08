Irmã de Selena Gomez se emociona durante show de Taylor Swift

Internautas ficam encantados com emoção de irmã de Selena Gomez durante show de sua cantora favorita

Na noite desta última terça-feira, 8, a cantora Selena Gomez viveu um momento muito fofo ao lado de sua irmã mais nova, Gracie Teefey, de apenas 10 anos de idade. Curtindo um show de Taylor Swift, cantora favorita da pequena, a jovem não conseguiu segurar a emoção e precisou ser amparada pela irmã mais velha. O momento família lindíssimo foi aclamado pelos internautas.

Já provando que era uma ‘swifiter’ de carteirinha em outras ocasiões, Gracie se emocionou bastante durante o show. Enquanto Selena, além de prestigiar uma grande amiga durante sua turnê The Eras Tour, fez questão de proporcionar o momento tão importante para a jovem.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais da cantora e atriz de séries como Only Murders in the Building, é possível ver a jovem de 10 anos de idade sendo amparada por sua irmã mais velha, enquanto aproveitam ao som de Lover. Com um moletom com o rosto de Taylor estampado, Gomez já havia anunciado que iria para o show da melhor amiga. No final, Selena ainda agradeceu os fãs que encontrou pela apresentação e celebrou a noite perfeita.

🚨| Selena Gomez with her little sister Gracie during “Lover” at tonight’s show of Taylor Swift’s ‘The Eras Tour’! #TSTheErasTour#LATSTheErasTour



pic.twitter.com/uxbdeRlPHJ — The Eras Tour (@tswifterastour) August 9, 2023

Irmã de Selena Gomez tieta Taylor Swift e presta homenagem à cantora

Recentemente, a internet foi tomada pela fofura de Gracie Teefey enquanto tietava Taylor Swift. Em suas redes sociais, Selena Gomez mostrou uma homenagem que a irmã mais nova fez para a artista. A pequena pintou seu cabelo de roxo para celebrar o lançamento de Speak Now (Taylor’s Version), uma nova versão de seu álbum lançado em 2010, que tem a cor como elemento principal do projeto.

“Por que você pintou o cabelo de roxo?”, perguntou Selena. “Para o Speak Now", respondeu Gracie. “Ah, foi isso. Você já pintou seu cabelo alguma vez para os meus álbuns?”, brincou a irmã mais velha. “Sim, eu pintei de castanho”, debochou a pequena.