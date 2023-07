Irmã de Selena Gomez tieta Taylor Swift e presta homenagem à cantora

Gracie Teefey, irmã mais nova de Selena Gomez, se mostra grande fã de Taylor Swift ao prestar homenagem

Muito mais do que só uma fã! A cantora e atriz Selena Gomez mostrou em suas redes sociais a homenagem que sua irmã mais nova, Gracie Teefey, fez para a cantora Taylor Swift. A pequena pintou seus cabelos de roxo para celebrar o lançamento de Speak Now (Taylor’s Version), uma nova versão de seu álbum lançado no ano de 2010, que tem a cor como elemento principal.

“Por que você pintou o cabelo de roxo?”, perguntou Selena. “Para o Speak Now", respondeu Gracie. “Ah, foi isso. Você já pintou seu cabelo alguma vez para os meus álbuns?”, brincou a irmã mais velha. “Sim, eu pintei de castanho”, debochou a pequena.

“Quando Speak Now é lançado”, escreveu Selena, na legenda da publicação. A irmã mais nova da cantora já teve oportunidade de ver a sua ídola em alguns momentos. Recentemente, Gomez levou Gracie para ver um show do The Eras Tour, no Texas, Estados Unidos da América, onde a jovem se esbaldou.

MUITO FOFA! Gracie, irmãzinha da Selena Gomez, pintou o cabelo de roxo em comemoração ao #SpeakNowTaylorsVersion, de Taylor Swift. pic.twitter.com/pwYLGuRvNn — Tracklist (@tracklist) July 13, 2023

Taylor Swift e Selena Gomez passam feriado de Independência americano juntas: ‘Verão das solteiras’

Na última sexta-feira, 7, a cantora Taylor Swiftusou suas redes sociais para mostrar a reunião de amigas que fez para celebrar o Dia da Independência dos Estados Unidos, que aconteceu no último dia 4 de julho. Entre as convidadas, estavam a cantora Selena Gomez e as irmãs Haim, que estiveram no Brasil em maio. Nas fotos, é possível perceber que as amigas escolheram passar o feriado na casa de peia da loirinha, que fica localizada em Rhode Island. Elas aparecem com trajes de banho para aproveitar as altas temperaturas do verão americano: "Feliz dia da independência atrasado das meninas independentes. Vejo vocês hoje à noite na cidade do Kansas", escreveu a cantora na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.