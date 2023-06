Selena Gomez revela status de relacionamento em vídeo e surpreende fãs: “Até você”

A cantora Selena Gomez compartilhou um vídeo divertido em suas redes sociais onde revelava seu status de relacionamento

Nesta quinta-feira, 8, Selena Gomez surpreendeu seus fãs ao revelar seu status de relacionamento. A cantora compartilhou um vídeo divertido em seu TikTok em que causou comoção ao revelar se estava solteira ou namorando.

No clipe, a artista surgiu enrolada em cobertores no meio de um campo de futebol. Rodeada por amigos, Selena olhava em direção a um grupo de homens jogando futebol. De repente, a diva pop grita: “Eu estou SOLTEIRA! Eu demando muita atenção, mas eu te amo”. Não ficou claro para quem Selena estava dizendo isso.

Os fãs se surpreenderam com a declaração e reagiram à notícia nos comentários do vídeo! “Se até você Selena, quem sou eu”, brincou um seguidor brasileiro. Outra admiradora brasileira escreveu: “Maravilhosa”. E outra fã questionou: “Solteira? Mas... o Zayn?”.

Recentemente, surgiram rumores de que Selena estaria saindo com o cantor e ex-membro da banda One Direction, Zayn Malik. A internet foi à loucura quando a cantora foi fotografada com a assistente de Zayn.

Mesmo solteira, Selena recebeu muito amor de seus seguidores nos comentários. “Ela é tão real por postar isso”, escreveu uma fã. Outra seguidora ainda escreveu: “Rainha”. E outra admiradora declarou: “Minha pessoa favorita”.

Selena se viu envolvida em polêmica no último mês. A atriz Francia Raisa, que doou um rim para a cantora, teria jogado um shade quando foi perguntada sobre Selena. Francia doou seu rim após os de Selena começarem a falhar por conta da doença Lúpus, com a qual a cantora convive.

Que encontro!

Em abril, Selena causou comoção na internet ao compartilhar em seu Instagram uma foto nos bastidores da série “Only Murders In The Building”, a qual estrela e já foi indicada a um Emmy. A cantora e atriz posou com uma convidada muito especial que estará presente na terceira temporada da série.

Selena Gomez surgiu ao lado de ninguém menos que Meryl Streep. As artistas surgiram esbanjando beleza e estilo. Selena usava um vestido brilhante dourado, enquanto a atriz indicada a 21 Oscars usava um sobretudo preto.