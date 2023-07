Only Murders in the Building, com Selena Gomez, ganha trailer da terceira temporada

Com trailer hilário, Only Murders in the Building, com Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin retorna em agosto

Nesta quarta-feira, 26, saiu oficialmente o trailer da terceira temporada de Only Murders in the Building. A nova fase da série, que conta com o elenco estrelado composto por Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, irá investigar a morte de Ben, vivido por Paul Rudd, que morreu de repente durante a estreia da peça de Oliver.

Outros grandes nomes foram confirmados para os próximos episódios da premiada série, como Don Darryl Rivera, de Deixe Ela Entrar, Allison Guinn, de The Marvelous Mrs. Maisel, e Gerald Caesar, de Querido Evan Hansen, serão personagens recorrentes da nova temporada.

Já Ashley Park, conhecida por Emily in Paris, vai viver uma estrela da Broadway que se envolve na investigação dos três personagens principais. Algumas outras novidades ainda incluem os nomes de Paul Rudd e da icônica Meryl Streep. A segunda temporada já foi lotada de mistérios e participações de artistas incríveis, como as atrizes Cara DeLevigne, que viveu um romance com a personagem de Selena Gomez, e a comediante Amy Schumer.

As duas primeiras temporadas de Only Murders in the Building estão disponíveis para serem assistidas de forma exclusiva no Star+. Já os novos episódios da terceira temporada da produção estreiam no dia 8 de agosto.

Steve Martin anuncia que irá se aposentar após a série Only Murders In The Building

Um dos protagonistas da série, Steve Martin, anunciou recentemente que está planejando se aposentar após o fim de Only Murders in the Building. “Quando acabar, eu não vou procurar por outras séries. Não vou procurar outros filmes. Não quero fazer participações especiais. Isso é, estranhamente, isso”, comentou o ator para a revista americana Hollywood Reporter.

A única exceção seria uma peça ao lado do comediante Martin Short. “Ficamos muito felizes fazendo apenas o show ao vivo. Pode haver um final natural para isso – alguém fica doente, alguém simplesmente se desgasta – mas eu não faria isso sem o Marty”, revelou. O ator e comediante é conhecido por estrelar filmes clássicos de comédia como A Pantera Cor de Rosa e Doze é Demais. Steve Martin já foi indicado para seis prêmios no Globo de Ouro.