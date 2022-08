Steve Martin anuncia que irá se aposentar após a série “Only Murders In The Building”

O ator e comediante Steve Martin fez papéis memoráveis em filmes como “A Pantera Cor de Rosa” e “Doze é Demais”, e hoje atua em “Only Murders In The Building”

10/08/2022

Steve Martin (76) revelou que tem planos de se aposentar após a série “Only Murders In The Building”, a qual protagoniza atualmente ao lado de Selena Gomez, chegar ao fim.

“Quando acabar, eu não vou procurar por outras séries. Não vou procurar outros filmes. Não quero fazer participações especiais. Isso é, estranhamente, isso”, comentou o ator para a revista americana Hollywood Reporter.

A única exceção seria uma peça ao lado do comediante Martin Short. “Ficamos muito felizes fazendo apenas o show ao vivo. Pode haver um final natural para isso – alguém fica doente, alguém simplesmente se desgasta – mas eu não faria isso sem o Marty”, revelou.

Atualmente, Steve Martin estrela a segunda temporada da série "Only Murders In The Building" ao lado de Selena Gomez e Martin Short. Esta nova temporada conta com participações especiais de Cara DeLevigne e Amy Schumer. A série está disponível na plataforma de streaming Star+.

O ator e comediante é conhecido por estrelar filmes clássicos de comédia como “A Pantera Cor de Rosa” e “Doze é Demais”. Steve Martin já foi indicado para seis prêmios no Globo de Ouro.