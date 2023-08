Sandy revela como os pais cuidavam do seu dinheiro quando era criança: "Saudável"

Em meio ao atrito de Larissa Manoela com seus pais por causa de dinheiro, Sandy revela como seus pais cuidaram do seu dinheiro

A cantora Sandy relembrou com os seus pais, Xororó e Noely Lima, cuidaram do dinheiro dos filhos quando eles começaram a carreira quando ainda eram crianças. O assunto surgiu em uma entrevista dela na rádio Nova Brasil nesta semana em meio aos comentários sobre o atrito de Larissa Manoela com seus pais, Silvana e Gilberto. Larissa rompeu com os pais após divergências no acordo com sobre a fortuna que ela ganhou desde a infância. Agora, Sandy revelou o exemplo de sua própria família.

Sandy contou que os pais sempre sustentaram os filhos e não precisaram mexer no dinheiro que os filhos ganharam quando eram crianças. Assim, toda a fortuna que eles acumularam durante a infância foi usada por eles mesmos na vida adulta.

“Meu pai já tinha a carreira dele, já tinha o lugar dele, o dinheiro dele e não precisava do nosso dinheiro. E tudo que a gente ganhou ao longo da vida sempre foi nosso. Ele já cuidava, administrava da melhor maneira para que a gente pudesse usufruir daquilo no futuro. Inclusive, ele não gastava nosso dinheiro com nada, tipo nada nem para nós mesmos. Ele ainda sustentava a gente. Ele pagava tudo, ele pagava viagens e só quando a gente já era adolescente, que a gente já tinha feito um pezinho de meia e a gente começou a contribuir um pouco em viagens, por exemplo comprar uma passagem internacional e teve uma casa, quando eu já estava com vinte anos, a gente construiu uma casa onde uma parte dela foi paga por mim e pelo meu irmão. Foi muito já quando a gente estava com uma carreira toda estabelecida, todo o pezinho de meia feito e a gente começou a dar pequenas contribuições nas coisas que a gente usava também, nunca para ele ou para a minha mãe", disse ela.

Durante a adolescência, eles começaram a ter conversas sobre investimentos com os pais. "E, a partir desse momento, mais para o fim da adolescente que a gente foi vendo e, claro, ele sempre vinha consultar e perguntar se a gente queria. Ele contava quando a gente estava entendendo um pouco mais, quando eu já estava ali com uns 15, 16 anos, acho que foi a primeira coisa, ele vinha falar dos investimentos. 'Olha, eu vou investir, nós vamos comprar uma fazenda. Vocês gostariam de comprar também? Vocês têm dinheiro para isso se vocês quiserem, vocês pagam uma parte, um terço pode ser de vocês'. Porque, como ele cuidava do dinheiro dele e sabia melhor maneira de investir o dinheiro dele, ele automaticamente fazia isso por nós também, para a gente ter o nosso dinheiro e sempre perguntando, consultando, e a gente sempre muito ciente. Foi uma construção bem saudável e bem intuitiva do meu pai de ir percebendo que a gente tinha como saber disso, entender mais e depois a gente pegou e assumiu ", afirmou.

Sandy revela motivo para não mostrar o rosto do filho

A cantora Sandy abriu o jogo sobre a sua decisão de não expor a imagem do seu filho, Theo, de 8 anos, fruto do casamento com o músico Lucas Lima. Desde que o menino nasceu, ela não mostrou fotos do rosto do herdeiro e defende a sua decisão de preservar a identidade do herdeiro. Em participação no Quem Pode, Pod, ela contou o motivo.

Sandy contou que quer dar a opção para o filho escolher ser famoso ou não quando crescer . Como ela mora em Campinas, no interior de São Paulo, ela consegue dar uma liberdade para o filho crescer longe da mídia porque não tem paparazzi em sua cidade como tem no Rio de Janeiro. “Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.

Sandy ainda contou que apenas alguns fãs e pessoas mais próximas conhecem o menino. “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, afirmou.