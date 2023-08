Larissa Manoela: advogado conta como a mãe da atriz está se sentindo

Advogado da mãe de Larissa Manoela revela que Silvana quer uma reconciliação com a filha após conflito por fortuna

A atriz Larissa Manoela vive um momento de conflito em sua vida pessoal por causa disputa por sua fortuna com pais, Silvana e Gilberto. Agora, o advogado da mãe dela deu mais detalhes sobre como Silvana está sentindo ao ver a exposição do atrito de sua família.

Em entrevista ao site Gshow, o advogado Evaristo Martins de Azevedo contou que Silvana está triste e sofreu ataques nas redes sociais após a entrevista no Fantástico. “A Silvana está muito disposta a resolver essa situação. Mais do que resolver, é algo que transcende isso. Ela está muito triste. Com o coração dilacerado com os ataques que ela está sofrendo. Ela não vai responder a esse ataque de forma nenhuma. Ela ama a filha dela e não vai usar a imprensa como meio de difamação ou de briga. Ela só quer transmitir amor e empatia”, declarou.

Então, ele contou que a família quer resolver tudo de forma tranquila e pacífica. “A Silvana quer que haja uma reconciliação”, disse ele, que ainda contou que Larissa Manoela não ligou para a mãe no dia do seu aniversário, que foi no dia 6 de agosto.

Larissa Manoela agradece pelo carinho dos fãs

A atriz Larissa Manoela é um dos assuntos mais comentados na internet por causa de sua entrevista reveladora no Fantástico, da Globo, na qual falou sobre a disputa que está enfrentando com seus pais, Silvana e Gilberto. Eles romperam a relação há pouco tempo por causa de questionamentos sobre o patrimônio financeiro da atriz.

Depois entrevista ir ao ar neste Domingo, 13, Larissa recebeu uma chuva de mensagens de apoio de seus seguidores e de colegas de profissão e agora tirou um tempinho para agradecê-los pelo apoio: “Oi pessoal! Quero usar esse meu espaço para agradecer todo o apoio que venho recebendo desde a minha entrevista concedida ao Fantástico ontem. Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito”, começou Lari.

A jovem, conhecida principalmente por dar vida a Maria Joaquina em Carrossel, falou como essa rede de apoio que vem recebendo tem ajudado a passar por esse momento complicado: “Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens. Sem dúvidas passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se formou aqui seria bem mais difícil.

"Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês! Lari”, finalizou a atriz.