Sandy diz que o filho, Theo, acha muito legal ter pais famosos: 'Ele amou'

No podcast Quem Pode, Pod, Sandy conta curiosidade sobre quando o filho, Theo, descobriu que a família é muito famosa

A cantora Sandy fez uma revelação fofa sobre o seu filho, Theo, fruto do casamento com Lucas Lima. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela contou a reação do filho ao descobrir que nasceu em uma família famosa.

Na atração, ela contava sobre a turnê Nossa História, que marcou a celebração dos 30 anos da dupla Sandy e Junior e foi o retorno deles aos palcos após vários anos separados, e relembrou que o filho ficou impressionado com a grandiosidade dessa fase na carreira da mãe. Isso porque a turnê do reencontro de Sandy e Junior teve palco enorme, público gigantesco e repercussão impressionante. Assim, Theo ficou muito animado e adorou saber mais sobre a família.

"O Theo foi em 8 ou 10 shows [da turnê Nossa História]. Ele amou! Ele pirou no bom sentido. Criança tem uma coisa de que acham o máximo que a mãe e o pai são famosos. [Ele perguntava:] 'Quem é mais famoso? É você ou é o vovô? É você ou o pai? É você ou é o dindo?'. Eu respondo: 'É assim, Theo, tem meios e meios. Por exemplo, com o Dindo, a gente já foi quase que o mais famoso do Brasil'", disse ela.

Então, ela contou que o filho contava na escola que era filho da Sandy quando era mais jovem, mas isso parou com o tempo. “A minha mãe é muito famosa'. Ele já sabia porque ia nos meus shows, me via na TV. Quando ele era pequeno, ficava com um pouco de ciúme porque me via no palco. 'Eu quero a mamãe do camarim de óculos, não quero a mamãe do palco'. É a mãe dele, não é a cantora do público. Ele teve essa fase, mas ele sempre achava legal. Veio a turnê e ele falava: 'Vocês são muito famosos'", afirmou.

E Sandy mostrou seus sucessos do passado para o herdeiro. "Eu comecei a mostrar os discos antigos e ele curtia tudo. Desde Dig Joy até Maria Chiquinha, Aniversário do Tatu...", contou.

Em outro momento, Sandy contou que a maternidade mudou a sua rotina em relação a sua carreira, já que desacelerou ainda mais. "Eu vou sempre colocando muitos limites. Depois que eu fui mãe, eu comecei a trabalhar menos e eu adquiri outro ritmo. O meu ritmo já era mais lento desde que comecei a carreira solo. Agora que eu posso escolher, eu me sinto muito livre para percorrer um caminho que é só meu e eu posso fazer do jeito que quiser. Óbvio que a gente faz coisas que a gente não quer, tem o ideal e o possível. Depois que veio o filho, aí eu puxei o freio mesmo. A gente sabe como é ser mãe, dona de uma carreira, ter que contruir e manter a carreira, é puxado. Quando a gente está na posição de fazer um proejto, a gente tem tudo na mão", declarou.

Lucas Lima mostra tatuagem com a letra do filho

Há pouco tempo, o cantor Lucas Lima parou para responder algumas perguntas dos seus fãs nas redes sociais. Em uma questões, um seguidor quis saber quantas tatuagens ele tem e qual é a mais legal. Então, o artista não pensou duas vezes antes de escolher a sua favorita.

Lucas contou que adora uma tatuagem que fez com a letra do seu filho, Theo, fruto do casamento com a cantora Sandy. O menino escreveu a palavra 'gentileza' do seu jeitinho especial e o papai coruja tatuou na região interna do antebraço. “Tenho 9 [tatuagens] e a mais legal é essa aqui, que tem a letrinha do Theo. É a mais legal de todas”, disse ele.