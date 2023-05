Lucas Lima exibe tatuagem feita com a letra do filho, Theo

Lucas Lima se derrete ao mostrar tatuagem com homenagem para o filho, Theo, fruto do casamento com Sandy: 'É a mais legal de todas'

O cantor Lucas Lima (40) aproveitou um período de folga na tarde desta quinta-feira, 18, para responder algumas perguntas dos seus fãs nas redes sociais. Em uma questões, um seguidor quis saber quantas tatuagens ele tem e qual é a mais legal. Então, o artista não pensou duas vezes antes de escolher a sua favorita.

Lucas contou que adora uma tatuagem que fez com a letra do seu filho, Theo (8), fruto do casamento com a cantora Sandy (40). O menino escreveu a palavra 'gentileza' do seu jeitinho especial e o papai coruja tatuou na região interna do antebraço.

“Tenho 9 [tatuagens] e a mais legal é essa aqui, que tem a letrinha do Theo. É a mais legal de todas”, disse ele.

Atualmente, Lucas Lima está no elenco do musical Once, no Teatro Villa Lobos, em São Paulo, que está em sua última semana em cartaz.

Aniversário de casamento de Sandy e Lucas Lima

Vale lembrar que Lucas Lima e Sandy estão casados há 14 anos. Os dois celebraram mais um ano de união em setembro e ele fez uma homenagem romântica para a esposa nas redes sociais ao compartilhar uma foto do casamento deles.

"Isso foi há CATORZE ANOS! Eu lembro de cada sensação desse dia, do nervosismo, da emoção, da alegria… a gente não sabia nada, só sabia que queria ficar junto. Tu é uma pessoa fácil de amar. É o segundo melhor coração que eu já conheci (desculpa, mas o Theo te ganha DE LAVADA). Uma BAITA amiga, um berço, uma rocha, uma âncora ou uma asa, dependendo do que a gente precisa na hora. Que a gente continue nessa valsa de vida que é cheia de voltas e de tropeços, mas que a gente dança - e trupica - juntos. Te amo, minha véia", concluiu.