Roberto Carlos emociona ao falar pela primeira vez sobre a morte de funcionária

Roberto Carlos faz homenagem comovente para Carminha, sua amiga e ex-secretária

O cantor Roberto Carlos falou pela primeira vez sobre a morte de Carminha, sua amiga e ex-secretária. Em um post nas redes sociais nesta terça-feira, 26, ele contou sobre a despedida para ela, que faleceu aos 83 anos no dia 23 de setembro após lutar contra o Alzheimer.

Ele escreveu uma mensagem carinhosa para se despedir dela publicamente e relembrou os vários anos de dedicação dela ao trabalho ao seu lado.

"Tudo o que eu possa falar de maravilhoso sobre Carminha não será suficiente diante do que ela é e será sempre. Ela não tinha limites para fazer o melhor para mim. Me protegendo, me defendendo, me ajudando em tudo independente de hora, dia e lugar. Ela estava sempre comigo. Meu anjo da guarda durante todos esses anos. Carminha, meu anjinho da guarda, te amo e vou te amar e te agradecer sempre por tanta dedicação e tanto amor. Que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre. Amém, amém, amém!", disse ele.

View this post on Instagram A post shared by Roberto Carlos (@robertocarlosoficial)

A funcionária trabalhou por cerca de 40 anos com o rei, mas precisou parar de trabalhar com o amigo após ser diagnosticada com Alzheimer. Carminha era muito querida pela mãe de Roberto, Laura Braga, e estava morando em um apartamento cedido pelo cantor no prédio em que mora no Rio de Janeiro, para que contasse com home care.

No domingo, 24, Roberto compareceu ao velório da amiga no Rio de Janeiro e se despediu pela última vez da querida. Abalado, o artista foi visto em estado inconsolável ao deixar o local, com rosto visivelmente abatido. O cantor usou uma jaqueta e calças jeans, camiseta branca, mesmo com o calor intenso na cidade. Ele ainda usou uma máscara de proteção no rosto.