Abalado, Roberto Carlos é visto deixando o velório de amiga e ex-secretária

Roberto Carlos se despede de Carminha, sua amiga e ex-secretária, que morreu aos 83 anos no sábado, 23

No último sábado, 23, o cantor Roberto Carlos teve que se despedir de uma amiga muito querida. Morreu a Carminha, sua ex-secretária e seu "anjo da guardada", aos 83 anos após batalha de 10 anos contra o Alzheimer.

A funcionária trabalhou por cerca de 40 anos com o rei, mas precisou parar de trabalhar com o amigo após ser diagnosticada com a doença. Carminha era muito querida pela mãe de Roberto, Laura Braga, e estava morando em um apartamento cedido pelo cantor no prédio em que mora no Rio de Janeiro, para que contasse com home care.

Neste domingo, 24, Roberto compareceu ao velório da amiga no Rio de Janeiro e se despediu pela última vez da querida. Abalado, o artista foi visto em estado inconsolável ao deixar o local, com rosto visivelmente abatido. O cantor usou uma jaqueta e calças jeans, camiseta branca, mesmo com o calor intenso na cidade. Ele ainda usou uma máscara de proteção no rosto.

Em abril, o perfil de Roberto Carlos no Instagram chegou a fazer uma homenagem especial de aniversário para a funcionária. "Hoje é o aniversário da Carminha. Para quem não a conhece, Carminha é uma pessoa muito importante na vida e carreira de Roberto Carlos, tendo trabalhado como sua secretária desde a década de 70! Muito querida por todos da equipe nós do Site Oficial RC queremos prestar aqui nossa homenagem. Parabéns Carminha! Feliz Aniversário", escreveu na ocasião.

Roberto Carlos como superou perdas em sua vida

Carminha não foi a única pessoa que Roberto Carlos perdeu recentemente. Em entrevista à CARAS Brasil em agosto, o cantor confessou que os últimos anos não foram fáceis em sua vida pessoa e contou como tem encontrado forças para superar uma sequência de perdas.

Desde 2021 o artista vem enfrentando momentos turbulentos. Ele perdeu seu filho, Dudu Barros, aos 52 anos, vítima de um câncer. No último ano, ele chorou a morte do amigo Erasmo Carlos e também rompeu uma parceria de 30 anos com seu antigo empresário.

“Eu tenho que lidar com a solidão de vez em quando. Foi uma pancada atrás da outra, mas a gente reúne forças para enfrentar essas situações, que às vezes são inevitáveis”, ponderou o cantor.

Apesar do período intenso em sua vida, Roberto garante que tem tentado seguir em frente focando no trabalho. “A minha carreira segue do jeito de sempre, sigo compondo, gravando canções, fazendo shows e TV”, frisou ele, que completou: “Nos palcos, eu não tenho nenhum problema!”

