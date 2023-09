Carminha, ex-secretária e 'anjo da guarda' de Roberto Carlos, morre aos 83 anos

Após lutar contra doença, ex-secretária de Roberto Carlos, Carminha, falece em casa

A ex-secretária de Roberto Carlos, Carminha, morreu neste sábado, 23, após lutar contra o Alzheimer. Aos 83 anos, a funcionária do cantor, considerada 'anjo da guarda' dele, faleceu em sua casa no Rio de Janeiro.

Diagnosticada com Alzheimer há mais de 10 anos, Carmosina Silva precisou parar de trabalhar ao lado do cantor e passou os últimos tempos enfrentando dificuldades para reconhecer as pessoas queridas.

Após trabalhar por cerca de 40 anos com o rei, Carminha era muito querida pela mãe de Roberto Carlos, Laura Braga. Segundo o Metrópoles, o famoso teria cedido um apartamento no prédio em que mora no Rio de Janeiro para que sua fiel escudeira contasse com home care.

Em abril, o perfil de Roberto Carlos fez uma homenagem de aniversário para ela. "Hoje é o aniversário da Carminha. Para quem não a conhece, Carminha é uma pessoa muito importante na vida e carreira de Roberto Carlos, tendo trabalhado como sua secretária desde a década de 70! Muito querida por todos da equipe nós do Site Oficial RC queremos prestar aqui nossa homenagem. Parabéns Carminha! Feliz Aniversário", escreveu na ocasião.

Leia também:Filhos de Roberto Carlos aparecem em fotos raras. Veja quem são!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Carlos (@robertocarlosoficial)

Roberto Carlos fala sobre o amor

Recentemente, o cantor Roberto Carlos contou que estava namorando, mas não revelou a identidade da eleita."Estou namorando, mas não vou dizer quem, não. Ainda não. Tudo tem seu tempo", brincou.

Em seguida, Roberto também afirmou que não é contra casar de novo. O último casamento oficial dele foi com Maria Rita, que morreu em dezembro de 1999. "Isso depende da pessoa que eu encontre, decidir se vou ou não casar de novo. Não tenho nada contra. Casamento é uma coisa saudável. Depende de como se dá o casal", ponderou.