Filhos de Roberto Carlos aparecem em fotos raras. Veja quem são!

Você sabia? Roberto Carlos teve quatro filhos e a equipe dele exibiu fotos raras dos herdeiros do Rei nas redes sociais

O cantor Roberto Carlos é discreto com a sua vida pessoal, mas abriu uma exceção nesta semana para fazer a alegria dos fãs. Nas redes sociais, a equipe do artista exibiu fotos raras dos quatro filhos do artista em um post especial.

Roberto Carlos teve quatro filhos ao longo de sua vida: Ana Paula, Rafael, Dudu Braga e Luciana. Porém, dois deles já faleceram. Os outros dois que estão vivos levam uma vida longe dos holofotes e de forma discreta.

Ana Paula morreu em abril de 2011 em decorrência de problemas cardíacos. Ela era filha da primeira esposa do cantor e ele a assumiu como filha por ter se apegado a menina.

Enquanto isso, Dudu Braga, o Roberto Carlos Segundo, morreu em setembro de 2021, aos 52 anos. Ele lutava contra um câncer no peritônio e não resistiu à doença.

Roberto Carlos fala sobre o amor

Recentemente, o cantor Roberto Carlos contou que estava namorando, mas não revelou a identidade da eleita."Estou namorando, mas não vou dizer quem, não. Ainda não. Tudo tem seu tempo", brincou.

Em seguida, Roberto também afirmou que não é contra casar de novo. O último casamento oficial dele foi com Maria Rita, que morreu em dezembro de 1999. "Isso depende da pessoa que eu encontre, decidir se vou ou não casar de novo. Não tenho nada contra. Casamento é uma coisa saudável. Depende de como se dá o casal", ponderou.

Aniversário do irmão de Roberto Carlos

Há pouco tempo, Roberto Carlos comemorou o aniversário de seu irmão mais velho, Carlos Alberto (90). Em meio a agenda cheia de compromissos, ele apareceu de surpresa no evento e fez parte da belíssima homenagem, organizada pela sua cunhada, Fátima (62).

“Este final de semana teve festa na Família Braga! Parabéns Carlinhos pelo seu aniversário, meu irmão querido. Tudo de bom para você, muita saúde, muitas felicidades, um beijo meu irmão. Que o nosso Deus de bondade te proteja e abençoe sempre”, disse o cantor, que apareceu de surpresa.