Roberto Carlos marca presença na festa de 90 anos do irmão

Sob o olhar de Roberto Carlos, Carlos Alberto celebra aniversário, recorda infância da dupla e anuncia casamento

A energia do rei Roberto Carlos (82) parece ser inesgotável. E é mesmo! Com agenda cheia de shows, o ídolo aterrissou na capital paulista para mais uma apresentação e, de quebra, reservou tempo para prestigiar a festa de 90 anos de seu irmão Carlos Alberto. Sorridente, o Rei ajudou a entoar o Parabéns a Você, brindou com o anfitrião, comeu bolo e deu boas risadas. “Este final de semana teve festa na Família Braga! Parabéns Carlinhos pelo seu aniversário, meu irmão querido. Tudo de bom para você, muita saúde, muitas felicidades, um beijo meu irmão. Que o nosso Deus de bondade te proteja e abençoe sempre”, ressaltou o cantor, que apareceu de surpresa. “Sempre tivemos uma convivência intensa e, por ser irmão mais velho, eu me achava responsável por ele e ajudava a minha mãe a cuidar do Roberto”, lembrou o aniversariante, que foi às lágrimas ao falar do irmão, a quem carinhosamente chama de Zunga, apelido de infância.

O Rei também preserva as memórias do passado e, até hoje, o chama de Gadia. “O Roberto era um bebê muito bonitinho! Eu gostava de brincar com ele, fazer cócegas... quando ele cresceu, comecei a levá-lo para jogar futebol, eu protegia”, emendou Carlos. Caçula da família Braga, o Rei ainda é irmão de Norma (88) e Lauro (1932-2021) e sempre teve uma relação de proximidade e amor com todos eles. Inclusive, já revelou que Carlos e Lauro costumavam arrumar seus carrinhos de rolimã.

Para conter a ansiedade, a eleita do aniversariante, Fatima (62), fez surpresa. “Ele não é muito de festas, mas disse que nos 90 anos eu poderia fazer alguma coisa. Eu estava desde maio preparando tudo com muito amor e carinho, sem ele desconfiar de nada”, contou ela. A celebração teve início com um almoço e seguiu até o começo da noite. “Nós nem vimos o tempo passar, de tão gostoso e especial que estava tudo. Roberto tinha dito que não tinha certeza se viria e, por isso, não falei nada para o Carlinhos. Quando o irmão chegou foi aquela emoção! Aí, o bicho pegou e ficou tudo à flor da pele”, disse Fatima. “Mas nada de abraços, beijos e cumprimentos... Roberto ainda mantém bastante cautela em relação a isso. E ele está certo! Os cumprimentos foram meio ao estilo ‘arigatô’, como os japoneses fazem, de longe!”, falou Fatima, ao comentar sobre as restrições que o Rei mantém desde a pandemia. “Muita gente acha exagerado, mas não acho”, frisou o cantor.

Fã declarado do irmão, sempre que pode, Carlos acompanha o Rei em seus shows, inclusive, é um habitué dos cruzeiros Emoções em Alto Mar. “São tantas lembranças que nem dá para descrever. Estive com ele em muitos shows, nos camarins, nas viagens, uma convivência brilhante. Como eu disse, sempre tive esse papel de proteção com o Roberto”, detalhou ele, cujo desejo de aniversário é simples, mas valioso. “Quero viver mais algum tempo. Eu quero viver muito tempo!”, avisou ele. “Carlinhos e Roberto têm uma relação de muito carinho e respeito. Quando vamos ao show, por exemplo, Roberto sabe que o irmão está na plateia. Eles sempre se falam por telefone, pelo menos a cada 15 dias. Os dois sempre foram bem grudados, mas a vida do Roberto é corrida e a gente não consegue acompanhar. O menino está com a agenda lotada de trabalho!”, afirmou Fatima, sobre a rotina intensa de shows do cunhado.

Parafraseando o Rei, os ‘detalhes tão pequenos’ fizeram toda a diferença! O bolo, por exemplo, ganhou um topo em formato de avião, já que Carlos, durante anos, além de ser clínico-geral, foi piloto da Aeronáutica. “Ele costumava pilotar muito entre Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, no Espirito Santo”, falou Fatima, citando a terra natal dos irmãos. Docinhos dourados, flores delicadas e decoração em tons de azul e branco complementaram a tarde. “Tive ajuda de algumas amigas e ficou uma comemoração linda, muito bacana, chorei de felicidade! Quando Carlinhos percebeu que tudo aquilo era para ele, ficou emocionado”, emendou ela.

Se a vitalidade está no DNA da família Braga, o romantismo também marca presença! Assim como o irmão famoso, Carlos é um autêntico amante à moda antiga. Casado há 30 anos com Fatima em regime de união estável, recentemente, ele surpreendeu a amada com um pedido inusitado: “Quer casar comigo? Quero que você tenha o meu sobrenome”, disparou ele. “Eu perguntei se ele estava com febre, porque ele nunca se preocupou com isso! Mas lógico que eu aceitei. Eu estava preparando uma surpresa de aniversário para ele, mas foi ele quem me surpreendeu com esse pedido”, falou Fatima, aos risos. Agora, o casal aguarda a burocracia de documentos e do cartório para oficializar de vez a relação. “Carlinhos queria se casar no dia do aniversário dele, mas não deu tempo. Já tem mais ou menos um mês que estamos aguardando a documentação. Quando sair os papéis vamos fazer alguma celebração com as pessoas mais próximas”, disse Fatima, cuja experiência de vida a tornou uma noiva atenta. “Estamos jovens, curtindo a vida, mas nada de despedida de solteiro!”, brincou ela, dona de bom humor ímpar. “Eu estou quase me sentindo naquele programa 90 Dias para Casar! Será a realização de um sonho para mim. Quem diria, eu estou noiva!”.

O sorriso largo e a leveza de Roberto durante a festa entregam que o Rei vive fase de calmaria após enfrentar tempos turbulentos — ele perdeu o filho Dudu Braga em 2021, aos 52 anos, vítima de um câncer; chorou a morte do amigo Erasmo Carlos, no ano passado, e ainda rompeu com seu empresário após uma parceria de 30 anos. “Eu tenho que lidar com a solidão de vez em quando. Foi uma pancada atrás da outra, mas a gente reúne forças para enfrentar essas situações, que às vezes são inevitáveis”, ponderou o cantor, que entra em estúdio ainda neste ano para lançar canções inéditas. “A minha carreira segue do jeito de sempre, sigo compondo, gravando canções, fazendo shows e TV”, frisou ele, que segue encantando gerações com sua voz.

E as novidades não param por aí. Com mais de 60 anos de carreira, o ídolo máximo da música brasileira seguirá a tradição e fará o seu Roberto Carlos Especial, que integra a programação de fim de ano da Globo. A gravação, aliás, deve acontecer entre o final de outubro e o começo de novembro. E, para o ano que vem, quando o especial completará 50 anos, a emissora carioca já prepara um programa à altura do astro para celebrar as cinco décadas de parceria. “Nos palcos, eu não tenho nenhum problema!”, costuma dizer o artista.

FOTOS: MANUELA SCARPA/BRAZILNEWS