Roberto Carlos abre o jogo sobre novo amor e detalha procedimentos estéticos que já realizou

Roberto Carlos (81) fez algumas revelações sobre sua vida pessoal nesta sexta-feira, 3. O cantor está de volta com a 17ª edição do projeto 'Emoções em Alto-Mar', e durante uma coletiva de imprensa ele abriu o jogo sobre sua intimidade.

Ao ser questionado sobre sua vida amorosa, o Rei contou que está namorando, contudo, fez mistério sobre a identidade da mulher. "Estou namorando, mas não vou dizer quem, não. Ainda não. Tudo tem seu tempo", brincou.

Em seguida, Roberto também afirmou que não é contra casar de novo. O último casamento oficial dele foi com Maria Rita, que morreu em dezembro de 1999. "Isso depende da pessoa que eu encontre, decidir se vou ou não casar de novo. Não tenho nada contra. Casamento é uma coisa saudável. Depende de como se dá o casal", ponderou.

Procedimentos estéticos

Bastante vaidoso com sua aparência, Roberto Carlos ainda revelou na coletiva que já realizou alguns procedimentos estéticos.

"Cabelo eu não deixei faltar, realmente, até agora fiz seis transplantes capilares. Começa a ficar um pouquinho assim aqui, eu já vou lá e boto. Agora acho que não preciso mais fazer, não", revelou.

O cantor ainda deu detalhes de alguns transplantes que realizou. "O transplante mais recente que fiz, tirei do peito, é verdade, porque diz que vale, serve para botar aqui", disse ele apontando para a cabeça. "Agora acho que não preciso, está tudo bem", acrescentou.

Ele também admitiu que está feliz com sua aparência, por isso não vai mudar nada. "Faço plásticas, já fiz duas puxadinhas no pescoço, mas isso já tem 10 anos. Procuro dormir bem, não sou mais vegetariano, como fui durante 30 anos, como de tudo atualmente, mas com muito equilíbrio, de forma saudável", explicou.

Por fim, Roberto revelou que também cuida do seu corpo e da saúde praticando atividade física. "Faço um pouco de exercício físico, bem pouco de musculação, bicicleta ergométrica", completou.

