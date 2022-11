Roberto Carlos desabafa ao prestar homenagem a Erasmo Carlos: "Minha dor é muito grande"

Nas redes sociais, Roberto Carlos publicou um vídeo com vários momentos ao lado de Erasmo Carlos e homenageou o amigo

Roberto Carlos (81) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Erasmo Carlos, que faleceu aos 81 anos nesta terça-feira, 22.

Em seu perfil oficial no Instagram, ele publicou um vídeo mostrando vários momentos marcantes que viveu ao lado do cantor, ao som da música Amigo, e fez um emocionante desabafo ao lamentar a morte do artista.

"Minha dor é muito grande, nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão. Meu ídolo por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo o que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso esse meu irmão", disse ele.

Por fim, Roberto Carlos falou sobre a felicidade de ter sido amigo de Erasmo por tantos anos. "É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim por todos esses anos. Difícil encontrar palavras para falar desse cara: o meu amigo Erasmo Carlos. Ele viverá sempre em meu coração. Que o nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre. Amém, amém, amém", finalizou.

Confira a homenagem de Roberto Carlos para Erasmo Carlos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Carlos (@robertocarlosoficial)

Viúva de Erasmo Carlos fez homenagem comovente

Mais cedo, Fernanda Passos, a viúva de Erasmo Carlos, fez uma homenagem comovente para o amado nas redes sociais.

"Não posso dizer que todos os momentos foram, são ou serão fáceis. Promessa é uma coisa ilusória, embora vivamos prometendo coisas aos 4 ventos, o que importa mesmo é a presença, a permanência, a insistência ... e disso você entende bem. Você é lar, você acolhe, você enxerga, você crê. Perdi a capacidade de me lembrar de como era a vida sem você, talvez ela nem tenha existido... e talvez tenha sido tão simples esquecer porque a gente se acostuma facilmente com a paz", escreveu ela em um trecho da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!