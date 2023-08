Roberto Carlos entrega como tem superado perdas: "Uma pancada atrás da outra"

Em entrevista à CARAS, Roberto Carlos abriu o coração e revelou como tem feito para superar grandes perdas em sua vida

O cantor Roberto Carlos (82) confessou que os últimos anos não tem sido nada facil em sua vida pessoal. Em entrevista à revista CARAS, o artista comentou como tem encontrado forças para superar uma sequência de perdas.

Desde 2021 o artista vem enfrentando momentos turbulentos. Ele perdeu seu filho, Dudu Barros, aos 52 anos, vítima de um câncer. No último ano, ele chorou a morte do amigo Erasmo Carlos e também rompeu uma parceria de 30 anos com seu antigo empresário.

“Eu tenho que lidar com a solidão de vez em quando. Foi uma pancada atrás da outra, mas a gente reúne forças para enfrentar essas situações, que às vezes são inevitáveis”, ponderou o cantor.

Apesar do período intenso em sua vida, Roberto garante que tem tentado seguir em frente focando no trabalho. “A minha carreira segue do jeito de sempre, sigo compondo, gravando canções, fazendo shows e TV”, frisou ele, que completou: “Nos palcos, eu não tenho nenhum problema!”.

Ainda durante o bate-papo, Roberto falou sobre sua participação anual na telinha da TV Globo com o especial de fim de ano. A gravação tem sido planejada para acontecer entre o final de outubro e o começo de novembro.

Vale destacar que no próximo ano, o artista completará 50 anos realizando o especial de final de ano. A data não passará despercebida e contará com uma homenagem à altura do astro brasileiro.

Leia também: Ex-namorada de Roberto Carlos, Myrian Rios manda recado no aniversário dele

No último mês, Roberto comemorou o aniversário de seu irmão mais velho, Carlos Alberto (90). Em meio a agenda cheia de compromissos, ele apareceu de surpresa no evento e fez parte da belíssima homenagem, organizada pela sua cunhada, Fátima (62).

“Este final de semana teve festa na Família Braga! Parabéns Carlinhos pelo seu aniversário, meu irmão querido. Tudo de bom para você, muita saúde, muitas felicidades, um beijo meu irmão. Que o nosso Deus de bondade te proteja e abençoe sempre”, disse o cantor, que apareceu de surpresa.