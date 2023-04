Ex-namorada de Roberto Carlos, Myrian Rios manda recado no aniversário dele

Myrian Rios faz homenagem no aniversário do ex-namorado, Roberto Carlos

A atriz Myrian Rios encantou seus seguidores ao prestar uma homenagem para o seu ex-namorado, o cantor Roberto Carlos. Nesta quarta-feira, 19, ele completou 82 anos de vida e ela questão de relembrar a data nas redes sociais.

A artista relembrou uma foto deles juntos no passado e falou de seu carinho por ele. "Parabéns. Feliz aniversário. Hoje estamos em festa, celebrando o dom da sua vida! Muito obrigada pela sua dedicação e amor em tudo que faz! Suas canções deixam nosso coração quentinho e feliz. Deus abençoe e proteja você sempre. Milhões de beijos", afirmou.

Os dois ficaram juntos por 12 anos quando eram mais jovens. Eles se conheceram quando ela tinha 17 anos, e ela estava com 31 anos quando se separaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MYRIAN RIOS 🎬 (@myrianrios)

Recentemente, Myrian contou como os dois se conheceram e começaram a namorar. "Eu tinha ganhado um concurso de atriz no programa do Moacyr Franco e vivia na ponte área entre Rio e São Paulo. Numa dessas viagens, eu estava olhando pela janela e, quando me virei, dei de cara com o Roberto Carlos sentado do meu lado. Ele e um músico dele. De repente, ele me chamou e me pediu um favor: 'Vou dar uma cochilada e você pode me acordar quando passar o lanche?'. Em seguida, ele me reconheceu: 'Você não é aquela menina que ganhou o concurso no Moacyr Franco? Eu torci por você'. Eu estava folheando uma revista com minha primeira reportagem e, como o assunto já era esse, mostrei para ele, toda prosa. Depois, o avião não pôde descer em São Paulo porque não tinha teto, e tivemos que aterrissar em Campinas. Aí, ele me ofereceu uma carona até São Paulo. Eu recusei, agradeci, mas depois acabei aceitando. Eu estava mesmo louca para pegar aquela carona. E nunca mais eu o vi", disse ela ao Jornal Extra.

E completou: "Ele me convidou para ir ao show dele no Canecão e fui. Depois do show, fui falar com ele no camarim e ele disse que ia me ligar. Passou um tempo e ele não ligou. Na época, eu morava numa quitinete em Copacabana. Aí, numa noite, tocou meu telefone fixo e era ele. Achei que fosse trote e desliguei. Depois, ele ligou de novo e o reconheci pela risada. Começamos logo a namorar. Não estou contando isso por causa do Roberto, mas acho que Deus coloca as pessoas no seu caminho... Não acho que seja coincidência, é providência".