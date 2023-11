Rebelde Brasil se prepara para turnê de reencontro, diz jornalista

Após a turnê de reencontro do grupo mexicano RBD, a sua versão brasileira, Rebelde Brasil, se prepara para uma reunião em 2024; saiba mais!

Seguindo a sua grande inspiração mexicana RBD, que recentemente se reuniu para uma turnê de reencontro, o grupo de Rebelde Brasil está a cada dia mais próximo de se reencontrarem também! Nesta terça-feira, 28, os fãs da versão brasileira do grupo latino foram surpreendidos com a notícia de que eles deverão fazer uma turnê juntos em breve!

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o grupo irá retornar aos palcos em 2024 para uma turnê especial. Ela afirma que o grupo composto por Arthur Aguiar, Lua Blanco, Chay Suede, Mel Fronckowiack, Micael Borges e Sophia Abrahão está quase pronto para iniciar seus trabalhos para a reunião, que deve acontecer logo no início do ano.

Vale ressaltar que recentemente, o ator e vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar, comentou sobre a possibilidade da volta do grupo. Em suas redes sociais, o ex-marido de Maíra Cardi afirmou que a reunião não era simples. "Depende de muitas coisas, inclusive, de todos quererem e isso é uma coisa que não está no meu domínio, como se dependesse só de mim. Depende de todo mundo querer porque eu acho que só faz sentido se todo mundo topar", disse ele.

No entanto, mesmo com as dificuldades, o famoso confessou que adoraria ver o grupo reunido mais uma vez. "Por mim, seria incrível, uma experiência incrível, sobrenatural poder viver isso novamente", confessou Arthur.

Ex-Rebelde abre o jogo sobre bastidores da banda

Em entrevista à CARAS Brasil em julho, a atriz e cantora Lua Blanco, que interpretou Roberta na versão brasileira de Rebelde, refletiu sobre sua participação nas canções do grupo e abriu o jogo sobre os bastidores da produção.

"Não posso ser outra artista só para bombar e vender milhões. Se eu vender milhões sendo outra coisa, eu não vou ser feliz. E foi isso que aconteceu com Rebelde. Eram músicas que eu não participei, que eu não fui incluída no processo artístico e criativo, eles não me consultaram sobre nenhuma das letras. A gente só colocou a nossa voz, não teve nenhuma participação. Nem eu, nem nenhum dos outros cinco", entregou a ex-Rebelde.

"A gente fez o maior sucesso, teve turnê de dois anos e, por dois anos, eu subia no palco pensando: 'Como seria um show desses cantando as minhas palavras? Não seria muito melhor cantar coisas nas quais eu acredito?'", acrescentou Lua Blanco.

Com uma carreira na música posterior à Rebelde, a cantora também opinou sobre sua participação na banda: "Artisticamente, não estava mostrando nada meu. Era só a minha cara. E tinham algumas músicas que eu gostava, não é que eram horríveis, mas não eram as minhas palavras, não era nada do que eu diria. Os fãs que estavam gostando da novela começaram a gostar das músicas só porque era a gente cantando. Mas não eram as minhas músicas, nem dos meninos que estavam cantando comigo. Não era nosso".

