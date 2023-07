Ex-Rebelde abre o jogo sobre bastidores da banda: 'Não me consultaram'

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-Rebelde abriu o jogo sobre bastidores da banda e refletiu sobre participação nas canções

Lua Blanco (36), que estrelou a versão brasileira de Rebelde como Roberta, em 2011, construiu uma carreira na música após compor a banda de sucesso, fruto da novela. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora abriu o jogo sobre bastidores do grupo musical e refletiu sobre sua participação nas canções: "Não me consultaram".

"Não posso ser outra artista só para bombar e vender milhões. Se eu vender milhões sendo outra coisa, eu não vou ser feliz. E foi isso que aconteceu com Rebelde. Eram músicas que eu não participei, que eu não fui incluída no processo artístico e criativo, eles não me consultaram sobre nenhuma das letras. A gente só colocou a nossa voz, não teve nenhuma participação. Nem eu, nem nenhum dos outros cinco", entregou a ex-Rebelde.

"A gente fez o maior sucesso, teve turnê de dois anos e, por dois anos, eu subia no palco pensando: 'Como seria um show desses cantando as minhas palavras? Não seria muito melhor cantar coisas nas quais eu acredito?'", acrescentou Lua Blanco .

Com uma carreira na música posterior à Rebelde, a cantora também opinou sobre sua participação na banda: "Artisticamente, não estava mostrando nada meu. Era só a minha cara. E tinham algumas músicas que eu gostava, não é que eram horríveis, mas não eram as minhas palavras, não era nada do que eu diria. Os fãs que estavam gostando da novela começaram a gostar das músicas só porque era a gente cantando. Mas não eram as minhas músicas, nem dos meninos que estavam cantando comigo. Não era nosso".

