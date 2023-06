Por onde andam os atores de Rebelde? Confira quais artistas já morreram

Confira quais artistas que participaram de Rebelde morreram desde a estreia da novela

Rebelde, novela que marcou a televisão nos anos 2000, voltou ao ar nesta segunda-feira, 12, no SBT. Com os atores Anahí (40), Alfonso Herrera (39), Dulce Maria (37), Christopher von Uckermann (36), Maite Perroni (40) e Christian Chávez (39) como estrelas do grupo musical que atraiu milhares de fãs, a produção mexicana perdeu alguns de seus integrantes ao longo dos anos desde a estreia do sucesso, em 2004. Confira quais artistas que participaram de Rebelde já morreram:

LOURDES CANALE

Lourdes Canale viveu uma das funcionárias mais antigas da escola fictícia Elite Way School em Rebelde, quando atuou como a professora Hilda Costa. A atriz sofreu um infarto em 8 de agosto de 2012, aos 78 anos, após quase uma década desde a estreia da novela mexicana.

ENRIQUE ROCHA

Enrique Rocha, responsável por interpretar León Bustamante em Rebelde, atuou como o pai do personagem Diego, vivido por Christopher von Uckermann na novela . O ator, que era conhecido por vários trabalhos na televisão mexicana, morreu aos 81 anos, no dia 7 de novembro de 2021.

PEDRO WEBER