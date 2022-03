Mel Fronckowiak celebra 11 anos da estreia da novela Rebelde: ''Impossível esquecer''

Atriz Mel Fronckowiak, que interpretou Carla, relembra cenas e celebra os 11 anos da estreia de Rebelde

24/03/2022

Mel Fronckowiak (34) aproveitou o clima de nostalgia nesta quinta-feira, 24, para celebrar os 11 anos da estreia da novela Rebelde, na Record TV.

No perfil do Instagram, a intérprete de Carla na trama relembrou algumas cenas da sua personagem e fez um lindo texto falando sobre o tempo onde se dedicou para o trabalho.

"11 anos se passaram. Nós “adultecemos”, com o perdão do verbo inventado; mas essa semente permanece. A lembrança da novela feita a tantas mãos em meio a uma juventude ávida de futuro jamais se perdeu. “Rebelde” continua sendo importante pra lembrarmos quem fomos, quem somos e quem queremos ser", disse ela.

Na sequência, a esposa de Rodrigo Santoro (46) comentou como é bom olhar para trás e ver toda a trajetória. "É bom olhar pra trás e me reconhecer na essência. É bom olhar pro lado e perceber que, mesmo que os caminhos da vida tenham me conduzido pra outra direção, aqui estou celebrando esse tempo, essa fase, esse trabalho. O carinho de vocês com #Rebelde sempre será indescritível. Impossível esquecer".

Mel ainda agradeceu aos fãs que continuam acompanhando as suas fases após todos esses anos. "Sinto todo esse afeto até hoje e fico feliz em saber que tantos de vocês ainda estão por aqui comigo, acompanhando meus passos depois e além", concluiu.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE MEL FRONCKOWIAK