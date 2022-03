Sophia Abrahão celebra 11 anos da estreia de 'Rebelde' na Record: ''Nunca vou esquecer''

Intérprete de Alice, Sophia Abrahão relembra cenas de 'Rebelde' ao comemorar 11 anos da estreia da trama teen

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 12h26

Nesta segunda-feira, 21, Sophia Abrahão (30) utilizou as redes sociais para celebrar o aniversário de 11 anos desde a estreia de Rebelde.

Para a versão brasileira inspirada na novela mexicana de mesmo nome, a atriz interpretou a inesquecível Alice e chegou a fazer shows pelo Brasil inteiro ao lado dos outros membros da banda.

“Não dá pra passar pelo dia 21 de março sem lembrar de tanta coisa incrível que Alice me trouxe… Hoje, 11 anos depois, me sinto muito grata por ter vocês aqui comigo”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Alice mudou a minha vida, e eu nunca vou esquecer. Amo vocês”, completou a namorada de Sérgio Malheiros (29), agradecendo o apoio dos fãs.

Na trama, a artista deu vida a uma garota popular do colégio que se envolve com Pedro, interpretado por Micael Borges (33), com quem teve um relacionamento também na vida real por 1 ano.