Que talento! Filha de Faustão, Lara Colares Silva canta em show

Filha mais velha de Faustão, Lara Colares Silva mostra que tem talento para cantar em um show intimista

A jovem Lara Colares Silva, de 25 anos, que é filha de Faustão com Magda Colares, mostrou que tem talento para ser cantora! Discreta com a sua vida pessoal, ela fez um show intimista para amigos e familiares na noite de sexta-feira, 26, e um trecho foi exibido por seu namorado, o apresentador Julinho Casares.

Nos stories do Instagram, o rapaz mostrou a amada cantando no palco e surpreendeu todo mundo ao mostrar o quanto ela é talentosa. Na imagem, ele ainda disse: “Te amo”. A tia de Lara, a diretora de TV e roteirista Leonor Corrêa, também falou sobre o talento da sobrinha. “Primeiro show da minha afilhada e sobrinha, Lara. Não preciso escrever nada. Nasce uma estrela”, disse ela nas redes sociais.

Vale lembrar que Faustão também é pai de João Guilherme, que segue os passos do pai como apresentador de TV, e de Rodrigo. Os dois são frutos do casamento do comunicador com a produtora Luciana Cardoso.

Na virada do ano, Faustão apareceu rodeado pelos três filhos em uma foto inédita. Além disso, ele posou também com sua esposa, Luciana Cardoso, a nora, Schynaider Moura, e o genro, Julinho Casares. A foto foi compartilhada por Schynaider no Instagram e trouxe toda a família reunida. “Que ano, 2022! Pronta para 2023! Feliz ano novo”, disse ela na legenda do post. Veja a foto aqui.

Que talento! Filha de Faustão, Lara Colares Silva soltou a voz em um show intimista na noite de sexta-feira, 26. O namorado dela, Julinho Casares, mostrou um vídeo da amada cantando no palco nos stories. Assista! pic.twitter.com/KymrbW9oJ7 — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 27, 2023

Faustão deixa seu programa na Band após um ano e meio

A saída de Faustão do seu programa na Band foi anunciada há poucos dias. O apresentador deverá deixar a TV por um tempo, como ele mesmo já disse em contato com o site Notícias da TV. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", comentou sobre a baixa audiência.

Mesmo com boatos de que outras emissoras como o SBT e Record TV estariam de olho nele, Fausto Silva revelou que seu objetivo no momento é descansar e aproveitar o tempo livre. "Eu estou na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente para curtir amigos, curtir a família. Estava num ritmo acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia... Embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira", disse ele.

A Band confirmou em um comunicado o fim do contrato dele com seu programa. "Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", informaram.