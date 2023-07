Quantos shows Zé Vaqueiro faz por mês? Antes de seu filho, cantor levava rotina agitada

Zé Vaqueiro cancelou parte de seus shows após o nascimento de Arthur, seu filho caçula

O cantor Zé Vaqueiro (24) anunciou nesta quarta-feira, 26, o cancelamento dos seus shows até 17 de agosto após seu filho caçula, Arthur, precisar ser internado na UTI logo após o nascimento. Grande nome do piseiro, o músico levava uma rotina agitada fazendo muitos shows por mês.

As apresentações do artista são bastante cobiçadas, em especial no mês de junho com as festas de São João que acontecem no nordeste. Neste ano, Zé Vaqueiro se preparava para uma maratona de 42 shows ao longo dos 30 dias do mês .

Em conversa com o UOL, o músico afirmou que começa a preparação alguns meses antes de junho, para conseguir aguentar a quantidade de apresentações. Em seu perfil oficial do Instagram, ele não compartilhou a agenda de julho ou agosto.

O filho de Zé Vaqueiro precisou ser internado na UTI após nascer com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Bastante rara, a doença genética tem tratamento, porém, não tem cura.

A doença acontece quando existem 3 cromossomos do grupo 13 no indivíduo, e pode desencadear a síndrome de Patau, uma malformação genética no sistema nervoso. A síndrome é mais comum no sexo feminino, e pode ser identificada no pré-natal.

A síndrome não tem cura e, para ter uma melhor qualidade de vida, o paciente precisará ter acompanhamento e tratamento médico multidisciplinar por toda a vida. O tratamento visa aliviar os sintomas, no entanto, a maior parte dos pacientes não passa dos 10 anos de vida.

Segundo informações da rede D'or São Luiz de hospitais, os sintomas podem incluir atraso mental, má-formação nas orelhas, pés e olhos; microcefalia, mãos com dedos a mais, tamanho reduzido do queixo, problemas no coração e doenças renais.

CONFIRA O COMUNICADO DE ZÉ VAQUEIRO NA ÍNTEGRA: