Qual a fortuna de Taylor Swift? Entenda origem do patrimônio milionário

Taylor Swift chegou ao Brasil nesta quinta-feira, 16, e deve ganhar homenagem no Cristo Redentor

Taylor Swift (33) desembarcou no Brasil nesta quinta-feira, 16, para realizar uma sequência de shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Um dos maiores nomes do pop atual, ela é dona de uma fortuna milionária. Saiba a seguir de onde vem o patrimônio da artista.

De acordo com a lista da revista Forbes que elege as pessoas mais ricas do mundo, Taylor Swift é uma das 100 mulheres com mais dinheiro do globo . Sua fortuna foi avaliada em US$ 740 milhões, o que equivale a cerca de R$ 3,4 bilhões, na cotação atual.

Dentro das personalidades do mercado fonográfico, a artista norte-americana fica atrás apenas de Rihanna (35) que tem o patrimônio avaliado em US$ 1,4 bilhão, o que equivale a aproximadamente R$ 6,8 bilhões, também na cotação atual.

A música e premiações estão entre as principais fontes de renda da artista. Segundo a Music Week, em 2022, Taylor Swift teve 36,6 bilhões de execuções de músicas suas no streaming, além de 22,4 milhões de unidades equivalentes a álbuns em todas as plataformas.

O disco Midnights já vendeu mais de 6 milhões de cópias em sua versão vinil. O site Media Traffic aponta que o mesmo álbum alcançou a marca de 4,6 milhões de vendas física, se tornando o primeiro colocado do ano.

Além disso, o contrato de gravação que ela tem com a Republic Records, empresa da Universal Music Group, oferece uma taxa de royalties de 50% sobre novas músicas. De acordo com a Forbes, os álbuns Folklore e Evermore renderam, somente entre julho e dezembro de 2020, cerca ed US$ 14 milhões em royalties (cerca de R$ 68 milhões).

Segundo informações da Bloomberg, Taylor Swift representou aproximadamente 3% das receitas da Universal Music com suas músicas gravadas no ano de 2022, gerando cerca de US$ 230 milhões em vendas, o que equivale a R$ 1,1 bilhão.

Taylor Swift é uma das cantoras pop mais aguardadas pelos fãs no Brasil. A artista faria shows em território brasileiro em 2020 com a turnê Lover Fest, porém, cancelou as apresentações devido à pandemia de Covid-19. Agora, com a The Eras Tour, a artista se apresentará em 18 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, e em 25 e 26 de novembro em São Paulo, no Allianz Parque.