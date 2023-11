Taylor Swift chega hoje no Brasil e ganhará homenagem no Cristo Redentor

A cantora Taylor Swift chega ao Brasil para fazer seis shows da sua “The Eras Tour” e ganhará homenagem especial no Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, 16, a contagem regressiva para Taylor Swift chegar ao Brasil começou. A cantora fará sua primeira de seis performances da sua turnê “The Eras Tour” aqui no Brasil nesta sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro.

Desde a semana passada, os fãs da famosa clamaram nas redes sociais por uma homenagem especial para a artista. Os ‘swifties’, como se denominam os fãs de Taylor, queriam uma projeção no Cristo Redentor dedicada à cantora para celebrar sua chegada no país. E nessa quinta-feira, eles conseguiram.

Em entrevista ao site G1, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes revelou que a projeção em homenagem à Swift será feita no principal ponto turístico do Brasil. “Vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, a sua chegada às terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. E que seja feliz com os swifties”.

Porém, os fãs da dona do álbum “Midnights” terão que realizar algo em troca para que a homenagem seja realizada. O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, que vem recebendo diversas mensagens de fãs nas redes sociais, revelou o que os admiradores de Swift terão que fazer em troca da projeção.

O desafio lançado pelo padre é arrecadar mais de 20 mil unidades de panetone e água mineral. A iniciativa é feita para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e a meta deve ser cumprida até as 21h de hoje, para que a projeção especial seja realizada. A ideia é que a iniciativa ajude mais de 120 instituições de caridade e milhares pessoas em situação de rua.

Ainda sobre a homenagem à Taylor, a arte que será projeta é inspirada em um pedido dos fãs, e será uma camiseta vista no videoclipe da canção “You Belong With Me”. O desenho da projeção é de responsabilidade de Gabriel Dadam, diretor de arte e membro de um dos fã-clubes brasileiros de Taylor.

Exigências!

Pouco se sabe sobre as apresentações de Taylor em solo brasileiro, porém, antes de vir ao nosso país, a cantora fez alguns shows em Buenos Aires, Argentina. Na ocasião, o jornal argentino Clarín revelou as exigências feitar para o camarim da famosa.

Taylor teria pedido 100 garrafas de vinho e 100 de champanhe, feito por produtores locais. Ela também exigiu dezenas de potes de sorvete da marca americana Ben & Jerry, que é sua favorita. Flores frescas, uma área exclusiva para descanso da artista e cristais Swarovski também estarão presentes no camarim da dona do hit “Blank Space”.