Cristo Redentor fantasiado? Entenda disputa entre fãs de Taylor Swift e padre Omar

Taylor Swift deve fazer primeiro show no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, 17; fãs entraram em disputa para homenagear cantora

Taylor Swift (33) tem dado o que falar entre os brasileiros com a aproximação da data para seus seis shows da The Eras Tour no país. Na próxima sexta-feira, 17, a cantora deve fazer sua primeira apresentação no Rio de Janeiro e seus fãs têm pedido especial para o padre Omar, responsável pelas projeções do Cristo Redentor. Entenda disputa entre o padre e os fãs de Taylor Swift para projeto que conta com o monumento fantasiado.

Com alguns projetos para dar boas-vindas do jeitinho brasileiro para Taylor Swift , os fãs da cantora planejaram surpresas para receber a estrela norte-americana no país. Com uma campanha nas redes sociais, um desses projetos, o Rio Taylor's Version, viralizou na web entre milhares de fãs que buscam concretizar a ideia de vestir o Cristo Redentor com uma das roupas icônicas da cantora.

Utilizada no clipe da músicaYou Belong With Me, que conta com 1,5 bilhões visualizações no YouTube, a camiseta Junior Jewels foi a roupa escolhida para o sonho de homenagem dos fãs em vestir o Cristo Redentor com um símbolo da cantora. O projeto chegou até o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que compartilhou que iria passar o pedido para o responsável pelas projeções, padre Omar. "Vou pedir ao querido padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem. Ele é o cara que comanda as projeções no Cristo Redentor", publicou no X, antigo Twitter.

Com a resposta, diversos fãs de Taylor Swift aproveitaram para levar o projeto até as redes sociais de padre Omar. Entre pedidos e argumentos para realizar a homenagem, os comentários também brincam sobre Taylor ser cristã. "Espero que o senhor esteja bem e na paz de Cristo, Nosso senhor todo-poderoso e protetor. Peço humildemente que o senhor autorize a homenagem à cantora Taylor Swift no Cristo - ela é uma serva de Deus e cristã devota -, por favor. Obrigada, padre", comentou uma internauta.

