Quem é o namorado de Taylor Swift? Jogador tem fama de traidor e narcisista

Namorado de Taylor Swift ganhou declaração fofa durante último show da artista durante apresentação na Argentina

A cantora Taylor Swift está amando e não quer esconder de ninguém que o coraçãozinho está mais do que ocupado. Em um relacionamento com o jogador de futebol americano Travis Kelce, a artista despertou curiosidade sobre o histórico do moço.

O caso se iniciou logo após a diva pop fazer uma declaração pública para o bonitão durante um dos shows da sua turnê pela América do Sul. Na ocasião, ela mudou a letra da música "Karma" para homenagear o atleta.

Na ocasião, ela mudou um verso do hit para "Karma is the guy on the Chief's, coming straight home to me" (Karma é o cara do Chiefs, vindo direto para casa, para mim, em português). O novo verso fazia referência ao clube Kansas City Chiefs, o qual o amado é um dos destaques.

MAS, AFINAL, QUEM É TRAVIS KELCE?

Com pouco mais de 10 anos de carreira, Travis Kelce ficou ainda mais conhecido por protagonizar algumas polêmicas pessoais. Isso por conta de um término mal resolvido com a influenciadora e coach Maya Benberry.

Os dois namoraram por alguns meses em 2016 e os dois não terminaram tão bem. O caso gerou gatilhos na moça, que saiu expondo que foi alvo de uma traição do atleta. Desde então ela faz críticas abertas ao jogador.

Em entrevista ao site norte-americano Inside Edition, ela não negou que guardava mágoas do rapaz: "Uma vez traidor, sempre traidor. Certas qualidades não mudam nos homens. Sinto que Travis é um narcisista. A maioria dos narcisistas não muda".

Sabendo do envolvimento de Travis com Taylor, ela aproveitou para mandar um recado e afirmou que a artista pode não se machucar quanto ela, por conta da sua maturidade emocional.

"'Tenho certeza que agora ela dominou a capacidade de ver quem realmente está ao seu lado - e quem a está apenas usando. Só o tempo dirá, mas como sempre diz o ditado: uma vez trapaceiro, sempre trapaceiro", disse ela, que afirmou estar sofrendo ataques de fãs da cantora: "Swifties são agressivos, negativos e hipócritas. É uma loucura para mim que alguém que considero positivo e muito legal tenha uma base de fãs tão negativa e raivosa".