Poliana Rocha comemora 8 anos de carreira de Zé Felipe: "Colhendo os frutos que plantou"

Poliana Rocha (45) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o filho, Zé Felipe (24). Nesta quarta-feira, 28, o cantor completou oito anos de carreira, e a mamãe coruja fez questão de parabenizá-lo.

"8 anos de carreira @zefelipecantor e eu nem consigo acreditar que passamos por algumas lutas e conseguimos vencer com a graça de Deus!!! Eu fazia a mala com as roupas de show, e ao mesmo tempo chorava, pois iria ficar longe de você...", confessou a mulher de Leonardo (59) no começo da legenda.

Em seguida, Poliana revelou que no começo chorava muito quando o filho saia para fazer seus shows. "Foram tantas noites chorando e sentindo sua falta, pois você era meu companheiro, já que seu pai vivia viajando... Contudo, filho, você se posicionou, bateu firme e acreditou no que queria, desconstruiu crenças e firmou sua identidade e hoje está colhendo com gratidão os frutos do que plantou (lei da vida)", acrescentou.

A influenciadora digital, então, parabenizou Zé Felipe pela carreira de sucesso. "E é com um enorme prazer que venho lhe dar os meus parabéns… Quero lhe desejar grandes bênçãos na sua vida e que Deus venha iluminar você cada dia mais e mais… Que todos os seus sonhos se realizem e que você continue sendo esse ser humano cheio de amorosidade!! Conte comigo sempre... Estarei com você até quando eu viver!!!!! Te amo muito!!!!!", declarou.

