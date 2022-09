Zé Felipe ganha homenagem ao celebrar 8 anos de carreira: ''Sua estrela brilha''

Cantor Zé Felipe completa 8 anos de carreira e equipe do artista presta homenagem nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 13h45 - Atualizado às 14h17

O cantor Zé Felipe (24) está completando oito anos de carreira e recebeu uma homenagem especial nas redes sociais nesta quarta-feira, 28!

Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, o marido de Virginia Fonseca (23), com quem tem Maria Alice, de um ano, e está à espera da segunda herdeira, Maria Flor, aparece bem mais novo em algumas imagens antigas no início da carreira.

A equipe do famoso também fez questão de exaltar os números de visualizações de Zé no YouTube com suas canções, como Malvada, Toma Toma Vapo Vapo, Senta Danada, Revoada no Colchão e Bandido, e a marca de 60 milhões de seguidores nas redes sociais.

"Hoje estamos em festa! Parabéns #ZeFelipe! 8 anos de carreira, 8 anos levando amor, carisma e alegria para milhares de pessoas. Sua estrela brilha, você é ouro... é luz! Que Deus esteja sempre presente na sua caminhada. Somos só orgulho, sorrisos e aplausos... pelo artista e pessoa que você é! Você é um fenômeno!", escreveu a equipe de Zé Felipe na postagem.

Confira a homenagem que Zé Felipe recebeu:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Virginia se declara a Zé Felipe em meio a boatos de shows cancelados por falta de público

Recentemente, Virginia fez um textão para o marido, Zé Felipe, após rumores de que ele não estaria enchendo os shows. A empresária fez questão de fazer uma linda homenagem para o filho de Leonardo e Poliana Rocha. "Hoje senti no meu coração a vontade de escrever sobre você, Josephino. Não é seu aniversário, mas você merece parabéns todos os dias. Pelo homem incrível que é, pelo paizão que se tornou, pelo artista que se transforma toda vez que sobe no palco, por ser essa fortaleza e simplesmente viver a vida do jeitinho que você quer, sem se importar com o que falam, com o que pensam, você é você e os incomodados que se retirem", começou escrevendo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!