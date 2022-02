Pocah lança clipe ousado de 'Ainda', música de seu novo EP, 'Indecisa'

Após sucesso de 'Passando o Rodo', Pocah revela nova faixa do EP 'Indecisa' com vídeo cheio de festa e sensualidade

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 12h30

Nesta sexta-feira, 11, Pocah (27) agitou a web com o lançamento de seu novo clipe, Ainda, música que integra seu novo EP, Indecisa.

Para o vídeo, a cantora optou por um look provocante para curtir uma noite de festa ao lado de influenciadores diversos e vários bailarinos. Para quem quiser aprender a coreografia, ela já ensinou através de suas redes sociais

Resgatando suas raízes no funk, a faixa é mais um exemplo da versatilidade da artista. “Pocah é versão 2.0 da MC Pocahontas que ainda vive em mim. Porque, sim, eu continuo funkeiro e amando meu bom e velho funk da comunidade”, explicou a cantora, que vem trabalhando também com o ritmo pop.

Vale lembrar que "ainda" é uma gíria criada nas comunidades do Rio de Janeiro, onde a artista nasceu, com o sentido de "afirmar alguma coisa", o que gera outra compreensão para a letra divertida da canção.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)

Sobre seu novo EP, Pocah já adianta: “‘Indecisa’ é um projeto de verão e mque aposto em músicas mais dançantes, embora também fale de relacionamento. Mas adianto: a maioria é funk porque o funk é a cara do verão”, declarou.

A ex-BBB fez sucesso recentemente com o primeiro single do disco, Passando o Rodo, uma parceria com Mc Mirella (23), Tainá Costa (24) e Lara Silva (19).

Confira o vídeo de 'Ainda', nova música de Pocah: