De shortinho, Pocah ensina coreografia da nova música, 'Ainda', e arranca suspiros da web

Contando as horas para o lançamento de 'Ainda', Pocah revela novo trecho da música e ensina coreografia sexy

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 15h32

Nesta quinta-feira, 10, Pocah (27) fez a temperatura subir nas redes sociais ao mostrar a coreografia oficial de sua nova música, Ainda.

Mesmo sem ter lançado a faixa completa, a cantora já deu um spoiler da canção na web e, de shortinho, deu um verdadeiro show de rebolado.

“21h tem single novo na pixta! Enquanto isso, fiquem com a DC de Ainda”, escreveu ela na legenda do post, contando as horas para a estreia.

Nos comentários, os fãs não deixaram faltar elogios. “Perfeita”, disse um. “Maravilhosa”, declarou outro. “Ansioso já”, confessou mais um.

Lançando vários hits, como Barbie e Passando o Rodo, a artista encantou a web recentemente ao ensinar os passinhos para a filha, Vitória (5).