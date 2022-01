Pocah se empolga em show de Gusttavo Lima e calça rasga no bumbum

Funkeira Pocah dançou muito em show de Gusttavo Lima e teve a calça rasgada no bumbum

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 15h08

Durante um recente show do sertanejo Gusttavo Lima (32) que agitou Guarapari, no Espírito Santo, a funkeira Pocah (27) pagou um mico e quase mostrou demais!

Ao lado de alguns colegas que fez no BBB 21, como o esportista Arthur Picoli (27), a cantora carioca se empolgou na hora das coreografias e rasgou a calça dela no bumbum.

Nos Stories do seu Instagram, a famosa relatou o imprevisto com bom humor e revelou que essa não foi a primeira vez que enfrentou apuros com looks. "Minha calça rasgou no bumbum mais uma vez. Sem novidades!", escreveu ela na web.

Sucesso em shows por todo o país, a cantora Pocah recentemente fez um dueto especial com outras funkeiras famosas na música Barbie, o seu atual single que está colocando muita gente para dançar por aí.

Veja o look da Pocah no show de Gusttavo Lima!