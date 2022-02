De surpresa, Pocah anuncia nova música, 'Ainda', e chama atenção dos fãs: ''Já é hit''

Com look super brilhante, Pocah pega fãs de surpresa e releva data de lançamento de 'Ainda', sua nova música

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 16h51

Nesta segunda-feira, 7, Pocah (27) surpreendeu os fãs ao anunciar de surpresa uma nova música para o fim de semana!

Com data de lançamento marcada para o dia 10 de fevereiro, quinta-feira, a cantora já deu um spoiler do clima da música com um look cheio de brilho e sensualidade.

Batizada com o título de Ainda, a faixa já está com o pré-save disponível em todas as plataformas digitais.

Nos comentários, os fãs foram à loucura. “Vem mamãe”, disse um. “Já é hit aqui em casa”, disparou outro. “Você é uma deusa”, elogiou mais um.

Recentemente, a ex-BBB participou de uma parceria de peso para a música Barbie, que conta com a participação de Lexa (26), Rebecca (23) e Danny Bond (24).