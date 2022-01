De shortinho, Pocah fica de costas e rebola o bumbum até o chão: ''Não era eu''

Poderosa! Em vídeo, ex-BBB e cantora Pocah aparece rebolando até o chão com shortinhos minúsculo

Redação Publicado em 26/01/2022, às 09h02

Mais uma vez, a cantora Pocah (27) deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar um vídeo rebolando até o chão!

A ex-BBB, que é dona de uma beleza inexplicável, deixou a web babando ao rebolar até o chão durante uma música no Ensaios da Anitta, evento que rolou no Rio de Janeiro, no último final de semana, 23.

No vídeo, a estrela apareceu usando um conjunto de crochê colorido mínimo e exibiu seu corpão sarado enquanto mostrava seu talento para o rebolado.

"Não era eu", brincou ela ao compartilhar o vídeo.

O vídeo, é claro, deixou os fãs da artista babando: "Você é a maior", dispararam. "Gata demais", continuaram. "Sou apaixonado", declarou um terceiro.

Pocah rebola o bumbum até o chão em vídeo de shortinhos: