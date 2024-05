Paulo Ricardo faz rara aparição com esposa e filhos em festival

Em participação de festival de rock em São Paulo, Paulo Ricardo faz rara aparição com esposa e filhos; confira as fotos!

O cantor Paulo Ricardo esteve no festival Somos Rock, em São Paulo, neste sábado, 25. Ao chegar no evento de rock, o artista esteve acompanhado de sua esposa, a fotógrafa Isabella Pinheiro, e seus dois filhos, Luís Eduardo e Diana. Sua mãe, Rosane Medeiros, também esteve presente para prestigiá-lo.

Para a ocasião, Paulo Ricardo usou uma jaqueta e regata preta, com calças jeans rasgadas. Já seus pequenos se protegeram do frio com moletons quentinhos. Isabella apostou em uma camiseta da banda Ramones e blazer preto. Rosane arrasou ao escolher uma jaqueta laranja.

Vale lembrar que Luís Eduardo e Diana são filhos do antigo relacionamento de Paulo Ricardo com Gabriela Birman, com quem ele foi casado por 12 anos. O ex-casal também são pais de Isabela, que não esteve presente no festival.

Viraliza vídeo de Paulo Ricardo ignorando Davi, do BBB 24

Durante o BBB 24, Paulo Ricardo viralizou com um momento polêmico envolvendo o campeão Davi Brito. Em uma das festas do reality show, o cantor se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais durante sua apresentação no programa.

Isso porque, na hora em que o artista foi falar com os participantes, ele acabou pulando o baiano. Paulo Ricardo cumprimentou Matteus e deixou o motorista de aplicativo no vácuo. Nos registros, é possível ver que Davi ficou sem graça ao ser supostamente ignorado.

Após pular um dos cotados para vencer a edição atual, o cantor continuou abraçando os outros brothers e os internautas ficaram chocados com a atitude do famoso. "Davi sendo humilhado até pelo cantor, palhaçada", escreveram. "A Ivete tem seus favoritos, mas fez questão de abraçar todos e ser carinhosa com todos…", compararam com a visita de Ivete Sangalo.