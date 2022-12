Pabllo Vittar fala da relação com Pedro Sampaio e anuncia parceria com Anitta

Cantora Pabllo Vittar comenta sobre affair com DJ Pedro Sampaio e revela que já gravou música com Anitta para 2023

A cantora Pabllo Vittar (28) foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39), na terça-feira, 20!

Durante o bate-papo, a artista foi questionada sobre o namoro que revelou recentemente nas redes sociais. "Aquilo ali foi um grande experimento social", explicou. Na época, os fãs apontaram que seria o DJ Pedro Sampaio (24).

Ela aproveitou para falar que segue solteira e sobre o relacionamento com Pedro, assumindo que já ficaram. "Eu amo o Pedro, a gente é muito amigo... Eu beijo, já beijei o Pedro já, mas a gente tem uma amizade que não sei nem explicar, parece que a gente é irmão. É uma vibe muito massa! Ele é muito fofo. Ele é quietinho", disse ela.

"Às vezes a mídia está mais interessada nos nossos relacionamentos do que o nosso trabalho. Ano que vem tá aí, Carnaval batendo na porta e não tenho nem tempo [de namorar]", avaliou Pabllo na sequência.

A drag queen ainda confirmou uma parceria com a cantora Anitta (29) para 2023, que estará em seu novo álbum, PV5. “Está tudo, um caldinho bem gostoso”, celebrou ela, que disse que o clipe ainda não foi gravado, mas a música está pronta. “É um álbum mais noturno. Vai ter baladona”, falou Pabllo, sem dar muitos detalhes do projeto.

“Eu estou explorando umas líricas mais explicitas. Explorando também um lado mais sensual e sexual. [O álbum] está mais maduro, mas sem deixar a essência da Pabllo Vittar. E sem perder o que gosto, dos meus gêneros, mesclando com o que é atual”, afirmou a cantora sobre o novo disco.

“Gosto de falar do que eu vivo, sinto, do que eu gosto sobre produção musical. Gosto de colocar ali o que gosto de ouvir, porque vou subir no palco e apresentar esse show várias vezes. Tem que ser bom para mim e para os meus fãs também”, completou.

Confira a entrevista de Pabllo Vittar:

Pabllo Vittar surge sem maquiagem em nova foto

A cantora Pabllo Vittar agitou as redes sociais ao mostrar uma nova foto sem maquiagem. Em seu perfil, a musa surgiu com a sua beleza natural à mostra ao curtir um momento tranquilo em casa e aproveitou para revelar como é o seu rosto sem make. Na foto, ela surgiu sem camisa enquanto relaxava na cama e recebeu elogios dos fãs. “Que morena linda”, afirmou um seguidor. “Linda demais! É outra pessoa sem maquiagem e continua perfeita”, declarou mais um.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!