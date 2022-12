Pabllo Vittar surge sem maquiagem em nova foto e fã diz: 'É outra pessoa'

Pabllo Vittar encanta os seguidores ao mostrar foto com seu rosto lavado e ostenta a beleza natural

A cantora Pabllo Vittar agitou as redes sociais ao mostrar uma nova foto sem maquiagem. Em seu perfil, a musa surgiu com a sua beleza natural à mostra ao curtir um momento tranquilo em casa e aproveitou para revelar como é o seu rosto sem make.

Na foto, ela surgiu sem camisa enquanto relaxava na cama e recebeu elogios dos fãs. “Que morena linda”, afirmou um seguidor. “Linda demais! É outra pessoa sem maquiagem e continua perfeita”, declarou mais um.

Recentemente, Pabllo contou que está na fase final de produção do seu novo álbum. O projeto se chama PV5 e foi gravado em estúdio para ser lançado em breve. “Ainda não terminamos, mas está completo com as pré-mixes, e, meu Deus!”, disse ela à revista Rolling Stone Brasil.