Música de Britney Spears volta às paradas após prisão de Justin Timberlake

Após Justin Timberlake ser preso em Nova York, música de Britney Spears volta às paradas pelos fãs da cantora; saiba mais!

O cantor Justin Timberlake foi preso em Nova York na madrugada desta terça-feira, 18, após ser pego dirigindo embriagado. Com a notícia, os fãs de sua ex-namorada, a cantora Britney Spears, colocaram uma de suas músicas de volta às paradas e agitaram a web.

A música Criminal, lançada pela Princesa do Pop em 2011, voltou a aparecer nas paradas mundiais. Na letra, Britney diz estar apaixonada por um criminoso. No Itunes Brasil e México, a canção alcançou o terceiro lugar de compras diárias, mesmo após mais de uma década de seu lançamento.

Britney Spears e Justin Timberlake viveram um relacionamento conturbado entre 1999 e 2002. Em sua biografia, lançada em outubro de 2023, a artista revelou que abortou um bebê que era fruto de seu relacionamento com o cantor, que não queria ser pai naquele momento. O relacionamento entre os dois também foi marcado por traições mútuas.

A prisão de Justin Timberlake

Segundo o site TMZ, Justin TImberlake foi levado sob custódia até uma delegacia em Nova York após ter sido flagrado pelos policiais ao dirigir sob o efeito de álcool ou outra substância. Segundo o veículo, uma fonte disse que pode ter sido uma infração de trânsito enquanto ele dirigia embriagado após uma noitada com amigos.

Antes de ser detido, o cantor estava em um restaurante com os amigos e saiu do local no início da madrugada para ir para seu hotel. Porém, ele foi parado pelos policiais após ultrapassar o sinal vermelho e não dirigir dentro da faixa.

Timberlake foi liberado horas depois, logo após uma audiência de custódia. Segundo a revista People, ele parecia chateado durante a audiência e a esposa dele, Jessica Biel, não foi até a delegacia para buscá-lo. O artista foi visto apenas com seu advogado.

Em um comunicado oficial, a polícia informou o que aconteceu. “Em 18 de junho de 2023, à 0h37, Justin R. Timberlake, 43 anos, do Tennessee, foi visto dirigindo uma BMW 2025 em direção ao sul da Madison Street, não conseguiu parar em um sinal vermelho e não conseguiu manter sua faixa de direção. Uma solicitação para parar foi iniciada por um policial e, após investigação, foi determinado que o Sr. Timberlake estava dirigindo embriagado. Ele foi preso e detido durante a noite para acusação matinal. O Sr. Timberlake foi indiciado no Tribunal de Justiça e libertado”, informaram.